Кількість постраждалих в Одесі зросла. Російські дрони пошкодили житлові будинки (фото і відео)

На місці працюють рятувальники

В ніч на п'ятницю, 21 листопада, Одеса зазнала російського обстрілу. Є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста.

Що треба знати:

На місці прильотів працювали рятувальники та медики

В Одесі через обстрыл є руйнування та постраждалі

На місці атаки виникла пожежа

Оновлено 8:10 За оновленими даними, постраждало п'ятеро людей, серед них одна дитина. Як уточнили в ДСНС, внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі.

Рятувальники гасять пожежу

Ліквідація наслідків обстрілу

Медики надали допомогу людям

Про обстріл повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. Постраждало четверо людей, троє постраждалих з опіками та вибуховими травмами доставлені до лікарень. Ще одній пораненій людині надали допомогу на місці.

Ліквідація наслідків триває. Усі відповідні служби на місцях, — пише Лисак

Наслідки удару РФ по Одесі

Знищено авто

Атака Росії на Україну 20-21 листопада — що відомо

Напередодні пізно ввечері росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, магазин та ринок. Станом на ранок п'ятниці відомо, що п'ятеро людей загинуло, вісім — травмовані, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наразі відомо про щонайменше п'ять пошкоджених багатоповерхівок, зруйновані торгівельні павільйони. На місці влучання виникла пожежа — її ліквідовано силами рятувальників, Іван Федоров

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 19 листопада Росія масовано атакувала Україну. Найбільше постраждало місто Тернопіль, де ракети влучили в дві житлові багатоповерхівки, загинуло 26 людей. Росіяни вдарили по Тернополю ракетами, що можуть нести ядерний заряд.