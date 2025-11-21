Кількість постраждалих в Одесі зросла. Російські дрони пошкодили житлові будинки (фото і відео)
-
-
На місці працюють рятувальники
В ніч на п'ятницю, 21 листопада, Одеса зазнала російського обстрілу. Є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста.
Що треба знати:
- На місці прильотів працювали рятувальники та медики
- В Одесі через обстрыл є руйнування та постраждалі
- На місці атаки виникла пожежа
Оновлено 8:10 За оновленими даними, постраждало п'ятеро людей, серед них одна дитина. Як уточнили в ДСНС, внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі.
Про обстріл повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. Постраждало четверо людей, троє постраждалих з опіками та вибуховими травмами доставлені до лікарень. Ще одній пораненій людині надали допомогу на місці.
Ліквідація наслідків триває. Усі відповідні служби на місцях, — пише Лисак
Атака Росії на Україну 20-21 листопада — що відомо
Напередодні пізно ввечері росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, магазин та ринок. Станом на ранок п'ятниці відомо, що п'ятеро людей загинуло, вісім — травмовані, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наразі відомо про щонайменше п'ять пошкоджених багатоповерхівок, зруйновані торгівельні павільйони. На місці влучання виникла пожежа — її ліквідовано силами рятувальників,
Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 19 листопада Росія масовано атакувала Україну. Найбільше постраждало місто Тернопіль, де ракети влучили в дві житлові багатоповерхівки, загинуло 26 людей. Росіяни вдарили по Тернополю ракетами, що можуть нести ядерний заряд.