Росія атакує Україну ракетами та дронами. Що відомо про наслідки (фото)

Працюють Сили протиповітряної оборони УКраїни

В ніч на середу, 19 листопада Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Ворог вдарив по Україні крилатими ракетами "Калібр", відомо також про пуск щонайменше одної аеробалістичної ракети "Кинджал". На момент публікації новини повітряна тривога через ракетну небезпеку триває по всій території України.

Що треба знати:

Росія завдає комбінованого ракетно-дронового удару по Україні

Ворог запустив "Калібри" та "Кинджал"

Працює ППО, вибухи лунали у західних регіонах

Ближче до ранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Росія запустила "Калібри" з Чорного моря, близько 5:00 Повітряні сили попередили про входження перших ракет у повітряний простір України.

Паралельно Україну атакують російські дрони. Працюють Сили протиповітряної оборони, вибухи лунали на Хмельниччині, у Бурштині на Івано-Франківщині. Також вибухи чули Львів та Тернопіль.

Масований обстріл Харкова

Також вночі 19 листопада росіяни атакували безпілотниками Харків. Ворог спрямував 19 БпЛА "Герань-2" на Слобідський, Основ'янський та Немишлянський райони міста. За останніми даними, постраждали 32 людини, серед них 9-річна та 13-річна дитини, а також 18-річна дівчина, поінформував глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері 17 листопада росіяни атакували безпілотниками Дніпро та область. Внаслідок масованої атаки на обласний центр постраждали двоє людей.