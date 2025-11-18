Росія масовано обстріляла Дніпро. Є значні пошкодження та постраждалі (фото)

Під удари потрапили будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, СТО, магазини, багатоквартирні будинки

Пізно ввечері 17 листопада росіяни атакували безпілотниками Дніпро та область. Внаслідок масованої атаки на обласний центр постраждали двоє людей.

Що треба знати:

Росія спрямувала на Дніпро десятки дронів у декілька хвиль

В обласному центрі виникло кілька пожеж

Постраждало двоє жителів Дніпра, але пошкодження будівель значні

Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Внаслідок ворожої атаки в обласному центрі виникло декілька пожеж.

Понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, 6 багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще 3 – знищені, — розповів чиновник про наслідки обстрілу

Одна з пожеж

Горіло всередині будівлі

Рятувальники оперативно взялися за ліквідацію наслідків обстрілу

Вигоріла автівка

Одна з пошкоджених будівель

Наслідки атаки

Під ворожими ударами були й інші населені пункти області

Під ударами 17 листопада були й інші населені пункти Дніпропетровщини. У Новоолександрівській громаді Дніпровського району сталося займання на території приватного домоволодіння. У Самарівському та Павлоградському районах пошкоджена інфраструктура.

Нікопольщину російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру, Покровській і Червоногригорівській громадах, Владислав Гайваненко

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 17 жовтня Росія вдарила ракетами по місту Балаклія Харківської області. Загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення.