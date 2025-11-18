Россия массированно обстреляла Днепр. Есть значительные повреждения и пострадавшие (фото)

Под удары попали здание медиа, транспортное и частное предприятия, СТО, магазины, многоквартирные дома

Поздним вечером 17 ноября россияне атаковали беспилотниками Днепр и область. В результате массированной атаки на областной центр пострадали два человека.

Что нужно знать:

Россия направила на Днепр десятки дронов в несколько волн

В областном центре возникло несколько пожаров

Пострадали двое жителей Днепра, а повреждения зданий значительные

Как сообщил глава Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко, 59-летняя женщина и 67-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести. В результате вражеской атаки в областном центре возникло несколько пожаров.

Повреждены двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, заведение общепита, инфраструктура, 6 многоквартирных домов, гаражи, более 20 авто, еще 3 – уничтожены, — рассказал чиновник о последствиях обстрела

Один из пожаров

Горело внутри здания

Спасатели оперативно взялись за ликвидацию последствий обстрела

Выгоревший автомобиль

Одно из поврежденных зданий

Последствия атаки

Под вражескими ударами были и другие населенные пункты области

Под ударами 17 ноября находились и другие населенные пункты Днепропетровщины. В Новоалександровской общине Днепровского района произошло возгорание на территории частного домовладения. В Самаровском и Павлоградском районах повреждена инфраструктура.

Никопольщину российская армия атаковала FPV-дронами и артиллерией. Попала по райцентру, Покровской и Красногригорьевской общинам, Владислав Гайваненко

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 17 октября Россия ударила ракетами по городу Балаклея Харьковской области. Погибли три человека, еще восемь получили ранения.