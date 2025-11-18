Укр

Россия массированно обстреляла Днепр. Есть значительные повреждения и пострадавшие (фото)

Елена Руденко
Последствия атаки на Днепр Новость обновлена 18 ноября 2025, 09:37
Последствия атаки на Днепр. Фото Коллаж "Телеграф"

Под удары попали здание медиа, транспортное и частное предприятия, СТО, магазины, многоквартирные дома

Поздним вечером 17 ноября россияне атаковали беспилотниками Днепр и область. В результате массированной атаки на областной центр пострадали два человека.

Что нужно знать:

  • Россия направила на Днепр десятки дронов в несколько волн
  • В областном центре возникло несколько пожаров
  • Пострадали двое жителей Днепра, а повреждения зданий значительные

Как сообщил глава Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко, 59-летняя женщина и 67-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести. В результате вражеской атаки в областном центре возникло несколько пожаров.

Повреждены двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, заведение общепита, инфраструктура, 6 многоквартирных домов, гаражи, более 20 авто, еще 3 – уничтожены, — рассказал чиновник о последствиях обстрела

Последствия атаки РФ на Днепр
Один из пожаров
Россия ударила по Днепру дронами, повреждены здания
Горело внутри здания
Спасатели на месте ударов РФ по Днепру
Спасатели оперативно взялись за ликвидацию последствий обстрела
Автомобиль в Днепре, поврежденный российским дроном
Выгоревший автомобиль
Одно из поврежденных российским дроном зданий в Днепре
Одно из поврежденных зданий
Последствия атаки РФ на Днепр 17 ноября
Последствия атаки

Под вражескими ударами были и другие населенные пункты области

Под ударами 17 ноября находились и другие населенные пункты Днепропетровщины. В Новоалександровской общине Днепровского района произошло возгорание на территории частного домовладения. В Самаровском и Павлоградском районах повреждена инфраструктура.

Никопольщину российская армия атаковала FPV-дронами и артиллерией. Попала по райцентру, Покровской и Красногригорьевской общинам,

Владислав Гайваненко

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 17 октября Россия ударила ракетами по городу Балаклея Харьковской области. Погибли три человека, еще восемь получили ранения.

