Россия нанесла комбинированный удар по энергетике: где слышали взрывы

Работают Силы противовоздушной обороны Украины

В ночь на среду, 19 ноября, Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Враг ударил по Украине крылатыми ракетами "Калибр", известно также о пуске по меньшей мере одной аэробалистической ракеты "Кинжал".

Что нужно знать:

Россия наносит комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине

Враг запустил "Калибры" и "Кинжал"

Работает ПВО, взрывы гремели, в том числе и в западных регионах

8:10 По Украине наконец отменили воздушную тревогу.

В Минэнерго сообщили, что в отдельных областях из-за последствий вражеского удара введены аварийные отключения света. Враг снова нанес удар по энергетической инфраструктуре.

7:30 Автор Telegram-канала "Николаевский Ванек" пишет, что в Тернополе есть значительное разрушение многоэтажки. Во Львове — перебои со светом.

7:19 Россияне запустили вторую волну ракет, они летят западным курсом. Корреспондентка "Телеграфа" в Тернополе сообщила, что после сильных взрывов в городе слышен запах горелого. Также повторные взрывы прогремели в Бурштыне, громко было и в Днепре.

Ближе к утру по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Россия запустила "Калибры" с Черного моря, около 5:00 Воздушные силы предупредили о вхождении первых ракет в воздушное пространство Украины.

Параллельно Украину атакуют российские дроны. Работают Силы противовоздушной обороны, взрывы раздавались в Хмельнитчине, в Бурштыне Ивано-Франковской области. Также взрывы слышали Львов и Тернополь.

Массированный обстрел Харькова

Также в ночь на 19 ноября россияне атаковали беспилотниками Харьков. Враг направил 19 БПЛА "Герань-2" на Слободской, Основянский и Немышлянский районы города. По последним данным, пострадали 32 человека, среди них 9-летний и 13-летний ребенок, а также 18-летняя девушка, проинформировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером 17 ноября россияне атаковали беспилотниками Днепр и область. В результате массированной атаки на областной центр пострадали два человека.