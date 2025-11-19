Багато загиблих і поранених: у Тернополі росіяни потрощили будинки ракетами (фото, відео)

Ворог атакував обласний центр ракетами та безпілотниками

В ході масованої ракетно-дронової атаки по Україні вранці у середу, 19 листопада, Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці в Тернополі.

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що ворог також бив по обласному центру і "шахедами". Пошкоджено будівлі та цивільну інфраструктуру.

Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби. Детальнішу інформацію надам згодом, — пише мер

10:05 За даними кореспондентки "Телеграфу", під завалами одного із будинків знаходиться дитина. Матір уже вдалося врятувати, наразі рятувальники не пускають її до багатоповерхівки. Пошукові роботи тривають.

Тим часом у Тернопільській ОВА зазначили, що наразі в повітрі над обласним центром вміст хлору у повітрі перевищено у шість разів. Громадян закликають без потреби не виходити з дому і не влаштовувати провітрювань.

09:45 Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки на Тернопіль загинуло дев'ятеро осіб. Ще десятки — постраждали. Росіяни били по житлових будинках, внаслідок чого сталися загоряння. Усі необхідні служби працюють на місцях.

Наслідки удару по Тернополю. Фото: "Телеграф"

У коментарі "Телеграфу" очільник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода уточнив, що станом на 9:45 відомо про дев'ятьох загиблих та 30 поранених.

Тернопіль на карті України

Як зазначила кореспондентка "Телеграфа", за попередніми даними під завалами можуть бути люди. Місцеві пабліки пишуть, що зруйновано кілька поверхів.

З'явилися фото постраждалого будинку. Руйнування значні.

Дим на місці удару

Зруйновано кілька поверхів

Пошкоджений будинок

Атака Росії на Україну 19 листопада — що відомо

Росія вночі та зранку атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Ворог застосував крилаті ракети "Калібр". Під ударами був зокрема й захід України. Вибухи лунали у Львові та Тернополі, а також на Хмельниччині та у місті Бурштин Івано-Франківської області. Наслідки атаки уточнюються.

Також вночі 19 листопада росіяни атакували безпілотниками Харків. Ворог спрямував 19 БпЛА "Герань-2" на Слобідський, Основ'янський та Немишлянський райони міста. За останніми даними, постраждали 32 людини, серед них 9-річна та 13-річна дитини, а також 18-річна дівчина, поінформував глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому росіяни атакують Бурштин. Це місто зазнає регулярних обстрілів з боку ворога.