Ракети пролетіли майже 1000 км: все про удар по Тернополю (карта, фото та відео з місць прильотів)

Вже підтверджено загибель 19 жителів міста, рятувальна операція триває

Тернопіль вранці 19 листопада зазнав масованої російської атаки. Росіяни обстріляли місто крилатими ракетами повітряного базування Х-101, під удар потрапили житлові багатоповерхівки, відомо вже про 19 загиблих та 66 поранених.

Що треба знати:

В Тернополі триває рятувальна операція через російський ракетний удар, під завалами шукають людей

Критичні пошкодження отримали дві дев'ятиповерхівки, в одній значні руйнування, в іншій виникла пожежа

РФ запустила ракети Х-101 з Бєлгородської області, вони подолали майже 1000 км

Оновлено. У ДСНС повідомили, що кількість загиблих у Тернополі зросла до 19 людей. Ще 66 постраждали, з них 16 дітей. Надзвичайники врятували 45 осіб. На місцях прильотів працює 191 фахівець ДСНС та 38 одиниць техніки. Залучено спецпідрозділ "Дельта", кінологи та психологи, медики й інші служби міста.

Атака на Тернопіль 19 листопада — що відомо

В Офісі генпрокурора поінформували, ракети та БпЛА влучили у два житлові будинки на вул. Стуса та 15 Квітня. Також пошкоджено промисловий об’єкт.

За даними Нацполіції, кількість загиблих зросла до 16 людей (інформація станом на 12:00). Ще 64 людини отримали поранення, серед них — 14 дітей.

Глава МВС Ігор Клименко додав, що під завалами залишаються люди, рятувальна операція триває. Рятувальники продовжують евакуйовувати людей із заблокованих квартир.

Працюємо максимально обережно — кожна хвилина може означати врятоване життя … Залучаємо авіацію, мобільні центри швидкого реагування, "Дельту", кінологів, важку інженерну техніку. Підтягуємо сили із сусідніх областей. Працюють на місцях також психологи, — пише Клименко

Дим на місці прильоту

Купол тернопільської церкви у диму

На місце оперативно прибули рятувальники

Вікна храму вибито

Пошкоджено школи та дитсадки

Вибито вікна та рами

Місто затягнуло димом

Один з пошкоджених будинків

Яку відстань подолали ракети, що вдарили по Тернополю

Пуски ракет росіяни здійснювали з території Бєлгородської області. Пряма дистанція між точкою запуску ракет та Тернополем складає майже 820 кілометрів. Однак ракети пролетіли більше, адже, як видно на карті руху ворожих повітряних цілей 19 листопада, ракети на Тернопіль летіли не по прямій, а зигзагами.

Карта відстані, що подолали російські ракети, які вдарили по Тернополю 19 листопада

Карта приблизного руху російських дронів та ракет над Україною 19 листопада

Як повідомляв "Телеграф", після нічної ракетної атаки по Тернополю, у місті зафіксовано перевищення рівня хлору через пожежі. Вміст цієї речовини в повітрі вищий за норму в шість разів. Жителів закликають користуватися масками та закривати вікна.