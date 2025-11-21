Батько три дні чекав біля руїн. З-під завалів будинку у Тернополі дістали тіла мами з дітьми (фото та відео)

Серед загиблих вже шестеро дітей

Під завалами зруйнованого російською ракетою будинку на вулиці Стуса у Тернополі виявили ще трьох загиблих. З-під завалів дістали тіла жінки та двох її дітей.

Що треба знати:

Роботи у зруйнованому російською ракетою будинку тривають цілодобово

Рятувальники дістали тіла жінки з дітьми, батько три дні чекав біля руїн

Стало відомо про загибель другокласниці Амелії Гжесько та її мами Оксани

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що станом на 12:20 21 листопада відомо про загибель 31 особи (шестеро з них — діти). Травми отримали 94 людини (з них 18 дітей). Ще десятеро жителів будинку наразі вважаються зниклими безвісти, зокрема й одна дитина.

За даними ДСНС, з-під завалів витягли тіла мами, півторарічного сина та 6-річної доньки. Батько родини три дні чекав біля руїн будинку та сподівався на диво. На жаль, його не сталося.

Чоловік, що чекав на порятунок родини

Рятувальники продовжують розбір завалів. Робота триває цілодобово, щоб знайти всіх, хто може залишатися під завалами.

Роботи тривають цілодобово

Рятувальники знайшли тіла мами та двох дітей

Поруч з руїнами перебуває священик

Тіла дістали з-під завалів

Хлопчику, тіло якого знайшли, було всього півтора роки

Мама та маленька донька загинули, тримаючи одна одну в обіймах

Стало відомо про загибель учениці 2 — В класу Амелії Гжесько та її мами Оксани. Про це повідомили на Facebook-сторінці Тернопільської загальноосвітньої школи №27, де навчалася дівчинка.

Амелія Гжесько, яку росіяни вбили ракетою

Амелія Гжесько з мамою

Вони, обіймаючи одна одну, згоріли заживо внаслідок ракетної атаки ворога. Уся наша шкільна родина сумує з приводу непоправної втрати: Амелія, світла дівчинка, маленьке Ангелятко, більше ніколи не сяде за парту, не обійме своїх однокласників, не зігріє світлим поглядом, — йдеться у повідомленні

Ракетний удар Росії по Тернополю 19 листопада — що відомо

Вибухи у Тернополі пролунали зранку 19 листопада, в ході масованої ракетної атаки на Україну. Під удар потрапили дві багатоповерхівки, в одній з них зруйновано кілька поверхів.

Ймовірно, росіяни намагалися поцілити у місцевий завод "Оріон". Незадовго перед ударом по Тернополю народний депутат Олександр Федієнко показував відео з засобами військового призначення з виставки та згадав про Тернопіль. Сам нардеп відкидає це звинувачення.

Як повідомляв "Телеграф", в мережі запустили фейк про загиблих у Тернополі дітей. Під фото, згенеровані штучним інтелектом, збирають гроші.