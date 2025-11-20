Рус

Фото "вбитих" дітей в Тернополі наполохали українців: що з ними не так

Наслідки удару по Тернополю Новина оновлена 20 листопада 2025, 12:51
Наслідки удару по Тернополю. Фото Колаж, "Телеграф"

РФ вдарила по багатоповерхівці ракетою Х-101

У мережі поширюють фейкові фото нібито загиблих дітей внаслідок атаки Росії на Тернопіль зі зборами коштів. У місті через російський удар загинуло три дитини та 23 дорослих.

Що відомо:

  • На місце російського удару по багатоповерхівці люди приносять квіти та іграшки
  • 93 людини в Тернополі отримали поранення, з них 18 дітей
  • Розбір завалів будинку, куди влучила ракета, продовжується досі

Як повідомляє видання "20 хвилин Тернопіль", після російської атаки 19 листопада у мережі з'явились фото нібито загиблих дітей. Якщо добре придивитись, то видно, що ці зображення ймовірніше згенеровані штучним інтелектом (ШІ).

Наслідки атаки на Тернопіль 19 листопада
Згенеровані ШІ фото дітей

Однак в місцевих чатах зустрічаються дописи з цими фото дітей та зборами коштів — шахрайська схема. Зауважимо, що внаслідок російського удару по Тернополю станом на 20 листопада 12:30 відомо про трьох загиблих дітей. Офіційно їх фото не публікувались, тому інші зображення можуть бути фейками та частиною шахрайської схеми.

"Зранку 20 листопада на місці ударів росіян по будинках у Тернополі — квіти та дитячі іграшки. Місто розділяє біль і смуток за всіма загиблими дітками. Символічно саме сьогодні ми вперше в Україні відзначаємо День захисту дітей", — пише видання.

Наслідки атаки на Тернопіль 19 листопада
Наслідки атаки на Тернопіль 19 листопада
Наслідки атаки на Тернопіль 19 листопада
Люди приносять квіти та іграшки до зруйнованого будинку
Наслідки атаки на Тернопіль 19 листопада
Іграшки, які принесли до зруйноваго будинку

На фото з місця влучання російської ракети в багатоповерхівку видно, що люди продовжують приносити іграшки та квіти, вшановуючи пам'ять загиблих. Розбір завалів триває й досі. Ще понад 20 осіб не виходять на зв'язок та вважаються зниклими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія розбомбила Тернопіль заради закинутого заводу.

