Фото "вбитих" дітей в Тернополі наполохали українців: що з ними не так

РФ вдарила по багатоповерхівці ракетою Х-101

У мережі поширюють фейкові фото нібито загиблих дітей внаслідок атаки Росії на Тернопіль зі зборами коштів. У місті через російський удар загинуло три дитини та 23 дорослих.

Що відомо:

На місце російського удару по багатоповерхівці люди приносять квіти та іграшки

93 людини в Тернополі отримали поранення, з них 18 дітей

Розбір завалів будинку, куди влучила ракета, продовжується досі

Як повідомляє видання "20 хвилин Тернопіль", після російської атаки 19 листопада у мережі з'явились фото нібито загиблих дітей. Якщо добре придивитись, то видно, що ці зображення ймовірніше згенеровані штучним інтелектом (ШІ).

Згенеровані ШІ фото дітей

Однак в місцевих чатах зустрічаються дописи з цими фото дітей та зборами коштів — шахрайська схема. Зауважимо, що внаслідок російського удару по Тернополю станом на 20 листопада 12:30 відомо про трьох загиблих дітей. Офіційно їх фото не публікувались, тому інші зображення можуть бути фейками та частиною шахрайської схеми.

"Зранку 20 листопада на місці ударів росіян по будинках у Тернополі — квіти та дитячі іграшки. Місто розділяє біль і смуток за всіма загиблими дітками. Символічно саме сьогодні ми вперше в Україні відзначаємо День захисту дітей", — пише видання.

Наслідки атаки на Тернопіль 19 листопада

Люди приносять квіти та іграшки до зруйнованого будинку

Іграшки, які принесли до зруйноваго будинку

На фото з місця влучання російської ракети в багатоповерхівку видно, що люди продовжують приносити іграшки та квіти, вшановуючи пам'ять загиблих. Розбір завалів триває й досі. Ще понад 20 осіб не виходять на зв'язок та вважаються зниклими.

