Фото "убитых" детей в Тернополе: в сети фейк от мошенников

РФ ударила по многоэтажке ракетой Х-101

В сети распространяют фейковые фото якобы погибших детей в результате атаки России на Тернополь со сбором средств. В городе из-за российского удара погибли три ребенка и 23 взрослых.

Что известно:

Фото детей, которые распространяют в сети, более вероятно сгенерированы ИИ

Местные СМИ предупреждают о мошенниках

Разбор завалов дома, куда попала ракета, продолжается до сих пор

Как сообщает издание "20 минут Тернополь", после российской атаки 19 ноября в сети появились фото якобы погибших детей. Если хорошо присмотреться, то видно, что эти изображения вероятнее всего сгенерированы искусственным интеллектом (ИИ).

Сгенерированные ИИ фото детей

Однако в сети встречаются посты с этими фото детей и сбором средств — мошенническая схема, пишет издание. Заметим, что в результате российского удара по Тернополю по состоянию на 20 ноября 12:30 известно о троих погибших детях. Официально их фото не публиковались, потому другие изображения могут быть фейками и частью мошеннической схемы.

"Утром 20 ноября на месте ударов россиян по домам в Тернополе — цветы и детские игрушки. Город разделяет боль по всем погибшим деткам. Символично именно сегодня мы впервые в Украине отмечаем День защиты детей", — пишет издание.

Последствия атаки на Тернополь 19 ноября

Люди приносят цветы и игрушки в разрушенный дом

Игрушки, которые принесли в разрушенный дом

На фото с места попадания российской ракеты в многоэтажку видно, что люди продолжают приносить игрушки и цветы, чтя память погибших. Разбор завалов продолжается до сих пор. Еще более 20 человек не выходят на связь и числятся пропавшими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой объект в Тернополе мог заинтересовать Россию во время атаки 19 ноября.