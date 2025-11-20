Укр

Фото "убитых" детей в Тернополе: в сети фейк от мошенников

Татьяна Крутякова
Последствия удара по Тернополю Новость обновлена 20 ноября 2025, 14:44
Последствия удара по Тернополю. Фото Коллаж, "Телеграф"

РФ ударила по многоэтажке ракетой Х-101

В сети распространяют фейковые фото якобы погибших детей в результате атаки России на Тернополь со сбором средств. В городе из-за российского удара погибли три ребенка и 23 взрослых.

Что известно:

  • Фото детей, которые распространяют в сети, более вероятно сгенерированы ИИ
  • Местные СМИ предупреждают о мошенниках
  • Разбор завалов дома, куда попала ракета, продолжается до сих пор

Как сообщает издание "20 минут Тернополь", после российской атаки 19 ноября в сети появились фото якобы погибших детей. Если хорошо присмотреться, то видно, что эти изображения вероятнее всего сгенерированы искусственным интеллектом (ИИ).

Последствия атаки на Тернополь 19 ноября
Сгенерированные ИИ фото детей

Однако в сети встречаются посты с этими фото детей и сбором средств — мошенническая схема, пишет издание. Заметим, что в результате российского удара по Тернополю по состоянию на 20 ноября 12:30 известно о троих погибших детях. Официально их фото не публиковались, потому другие изображения могут быть фейками и частью мошеннической схемы.

"Утром 20 ноября на месте ударов россиян по домам в Тернополе — цветы и детские игрушки. Город разделяет боль по всем погибшим деткам. Символично именно сегодня мы впервые в Украине отмечаем День защиты детей", — пишет издание.

Последствия атаки на Тернополь 19 ноября
Последствия атаки на Тернополь 19 ноября
Последствия атаки на Тернополь 19 ноября
Люди приносят цветы и игрушки в разрушенный дом
Последствия атаки на Тернополь 19 ноября
Игрушки, которые принесли в разрушенный дом

На фото с места попадания российской ракеты в многоэтажку видно, что люди продолжают приносить игрушки и цветы, чтя память погибших. Разбор завалов продолжается до сих пор. Еще более 20 человек не выходят на связь и числятся пропавшими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой объект в Тернополе мог заинтересовать Россию во время атаки 19 ноября.

