Отец три дня ждал у руин. Из-под завалов дома в Тернополе достали тела мамы с детьми (фото и видео)

Среди погибших уже шестеро детей

Под завалами разрушенного российской ракетой дома на улице Стуса в Тернополе обнаружили еще троих погибших. Из-под завалов достали тела женщины и двоих ее детей.

Что нужно знать:

Работы в разрушенном российской ракетой доме продолжаются круглосуточно

Спасатели достали тела женщины с детьми, отец три дня ждал у руин

Стало известно о гибели второклассницы Амелии Гжесько и ее мамы Оксаны

Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил, что по состоянию на 12:20 21 ноября известно о гибели 31 человека (шестеро из них — дети). Травмы получили 94 человека (из них 18 детей). Еще десять жителей дома считаются пропавшими без вести, в том числе и один ребенок.

По данным ГСЧС, из-под завалов извлечены тела мамы, полуторагодовалого сына и 6-летней дочери. Отец семьи три дня ждал у развалин дома и надеялся на чудо. К сожалению, его не произошло.

Мужчина, ожидавший спасения семьи

Спасатели продолжают разбор завалов. Работа длится круглые сутки, чтобы найти всех, кто может оставаться под завалами.

Работы продолжаются круглосуточно

Спасатели нашли тела мамы и двоих детей

Рядом с руинами находится священник

Тела достали из-под завалов

Мальчику, тело которого нашли, было всего полтора года

Мама и маленькая дочь погибли, держа друг друга в объятиях

Стало известно о гибели ученицы 2-го класса Амелии Гжесько и ее мамы Оксаны. Об этом сообщили на Facebook-странице Тернопольской общеобразовательной школы №27, где училась девочка.

Амелия Гжеско, которую россияне убили ракетой

Амелия Гжесько с мамой

Они, обнимая друг друга, сгорели заживо в результате ракетной атаки врага. Вся наша школьная семья скорбит о непоправимой потере: Амелия, светлая девочка, маленький Ангелочек, больше никогда не сядет за парту, не обнимет своих одноклассников, не согреет светлым взглядом, — говорится в сообщении

Ракетный удар России по Тернополю 19 ноября – что известно

Взрывы в Тернополе прогремели утром 19 ноября, в ходе массированной ракетной атаки на Украину. Под удар попали две многоэтажки, в одной из них разрушено несколько этажей.

Вероятно, россияне пытались попасть в местный завод "Орион". Незадолго перед ударом по Тернополю народный депутат Александр Федиенко показывал видео со средствами военного назначения с выставки и упомянул Тернополь. Сам нардеп отвергает это обвинение.

Как сообщал "Телеграф", в сети запустили фейк о погибших в Тернополе детях. Под фото, созданные искусственным интеллектом, собирают деньги.