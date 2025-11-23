У Запоріжжі росте кількість постраждалих, а у Дніпрі та Криму вибухи.

23 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 23 листопада 2025 року. На фронті за добу відбулося 157 бойових зіткнень. Переважна більшість з них сталася на Покровському напрямку, де ворог здійснив 34 спроби штурмів позицій ЗСУ. Потужні вибухи пролунали у Криму, зокрема у Саках, Алупці, Алушті, Севастополі та ін. Росіяни завдали удару по житловому кварталу Запоріжжя, внаслідок чого поранення отримали 3 чоловіка та 3 жінки, всі госпіталізовані, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

Як проходить 1369-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 23 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У деяких регіонах України оголошена повітряна тривога. Вибух пролунав на околицях Дніпра, повідомили місцеві телеграм-канали.

