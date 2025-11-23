В Запорожье растет количество пострадавших, а в Днепре и Крыму – взрывы. Хронология войны - день 1369

23 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре воскресенье, 23 ноября 2025 года. На фронте за сутки произошло 157 боевых столкновений. Подавляющее большинство из них произошло на Покровском направлении, где враг предпринял 34 попытки штурмов позиций ВСУ. Мощные взрывы прозвучали в Крыму, в частности в Саках, Алупке, Алуште, Севастополе и др. Россияне нанесли удар по жилому кварталу Запорожья, в результате чего ранения получили 3 мужчины и 3 женщины, все госпитализированы, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Как проходит 1369-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 23 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В некоторых регионах Украины объявлена ​​воздушная тревога. Взрыв раздался в окрестностях Днепра, сообщили местные телеграмм-каналы.

Карта тревог

