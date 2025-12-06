Россияне второй раз за день атакуют Фастов: в городе раздаются взрывы

Жителей города просят оставаться в укрытиях до отбоя тревоги

После обстрела вокзала в Фастове россияне в вечер 6 декабря запустили дроны в направлении города. Многочисленные взрывы прогремели в Фастове Киевской области.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. По данным мониторов, все находившиеся в небе БПЛА летели в направлении города.

"Взрывы не утихают, следуют один за другим. Жители сообщают, что не слышат звуков пролетов шахедов, только зарево и затем звук взрыва", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога охватила часть областей, в том числе Киевскую. Фастовчанам советуют оставаться в укрытиях к отбою угрозы.

Тем временем на публикуемых в сети кадрах заметно зарево от взрывов, а также пожары.

Что известно об обстреле вокзала в Фастове

Отметим, что россияне существенно повредили вокзал в Киевской области, а также уничтожили депо. Административное здание было разрушено до основания и едва узнаваемо.

Но уже через несколько часов движение через станцию было возобновлено и после обеда 6 декабря там курсировали поезда.

Добавим, что железнодорожная станция "Фастов" — важный узел, через который курсировало немало поездов дальнего сообщения. Через Фастов I проходят и останавливаются пассажирские поезда дальнего сообщения, в том числе ночной скорый поезд "Дунай" сообщением Киев-Измаил. Другие дальние поезда двигаются по направлениям Львова, Ивано-Франковска, Ужгорода и юга страны, хотя скоростные и часть ночных экспрессов станцию не останавливают.

В то же время станция критически важна для пригородного сообщения: ежедневно тысячи людей садятся здесь на электрички в Киев, Вишневый и Боярку, что делает Фастов и одним из самых интенсивных пригородных направлений столичного региона.

