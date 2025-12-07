Россия снова атакует Фастов и запускает "шахеды". Хронология войны — день 1383

7 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре воскресенье, 7 декабря 2025 года. После российской атаки ситуация в энергосистеме остается сложной и отключения света длятся до 16 часов у потребителей. Но россияне продолжают захватническую войну и давят на фронте, сосредотачивая усилия в Покровске и Харьковщине.

Как проходит 1383-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 7 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Фастове, Киевская область, были слышны многочисленные взрывы. Сообщается об атаке дронов. В то же время, российские БПЛА замечены в воздушном пространстве и в других областях.

