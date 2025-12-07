Рекордное количество баллистики и "Кинжалов": ночью враг устроил массированную атаку на два города Украины (видео)

Против украинских городов использовали несколько видов вооружения

В ночь с 6 на 7 декабря Россия нанесла массированный удар по городам Кременчуг (Полтавщина) и Фастов (Киевщина). Целью была инфраструктура городов.

Что нужно знать

Россия в течение ночи атаковала Украину баллистикой, "Кинжалами" и БПЛА

На Полтавщине люди без света, воды и тепла

Фастов – вторую ночь подряд под атакой РФ.

Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий. Он заявил, что в городе есть перебои с электроснабжением, водой и теплом.

Впрочем, официальную информацию впоследствии должна обнародовать военная администрация.

Массированный удар по Кременчугу. Фото Виталия Малецкого

"В настоящее время в отдельных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом. Все городские службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить критические системы", — сказал он.

Известно, что Кременчуг этой ночью атаковали российские дроны и "Кинжалы". О том, что ракеты и БПЛА двигаются на город, Воздушные Силы ВСУ сообщали в 01:30.

Сообщение ПС ВСУ об опасности для Кременчуга

Также около трех ночи сообщали об угрозе удара беспилотниками для Кременчуга — группа БПЛА фиксировалась неподалеку от города.

Как отметил начальник Полтавской ОВА, из-за атаки россиян по критической инфраструктуре воды, света и тепла нет и в части Полтавской области. По его словам, произошел рекордный по количеству баллистический обстрел Полтавщины. В "Полтаваоблэнерго" работают непрерывно, чтобы возобновить электроснабжение для населения.

Местные паблики после взрывов, прогремевших в городе, сообщали, что есть перебои со светом и водой. Также они показывали кадры атаки на город. После прилетов бушевал сильный пожар.

В Фастове массированная атака на город началась вечером 6 декабря. Там раздались многочисленные взрывы, город атаковал многие беспилотники.

Город уже второй день подряд под атакой России. "Взрывы не утихают, следуют один за другим. Жители сообщают, что не слышат звуков пролетов шахедов, только зарево и затем звук взрыва", — пишут в местных пабликах.

Напомним, ранее россияне уничтожили вокзал в Фастове. Там были сильнейшие прилеты.