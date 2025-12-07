Рекордна кількість балістики та "Кинджалів": вночі ворог влаштував масовану атаку на два міста (відео)

Проти українських міст використали кілька видів озброєння

У ніч з 6 на 7 грудня Росія завдала масованому удару по містах Кременчук (Полтавщина) та Фастів (Київщина). Ціллю була інфраструктура міст.

Що треба знати

Росія протягом ночі атакувала Україну балістикою, "Кинджалами" та БПЛА

На Полтавщині люди без світла, води та тепла

Фастів — другу ніч підряд під атакою РФ.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він заявив, що в місті є перебої з електропостачанням, водою та теплом.

Оновлено. Під ударом у Кременчуцькому районі опинились одразу кілька підприємств енергосектору. У результаті падіння уламків виникли численні пожежі, пошкоджено обладнання. Також пошкоджено приватну будівлю. Постраждалих немає, кажуть в Полтавській ОВА.

Втім, офіційну інформацію згодом має оприлюднити військова адміністрація.

Масований удар по Кременчуку. Фото Віталія Малецького

"Наразі в окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Усі міські служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити критичні системи", — сказав він.

Відомо, що Кременчук цієї ночі атакували російські дрони та "Кинджали". Про те, що ракети та БПЛА рухаються на місто, Повітряні Сили ЗСУ повідомляли о 01:30.

Повідомлення ПС ЗСУ про небезпеку для Кременчука

Також близько третьої ночі повідомляли про загрозу удару безпілотниками для Кременчука — група БПЛА фіксувалась неподалік від міста.

Як зазначив начальник Полтавської ОВА, через атаку росіян по критичній інфраструктурі води, світла та тепла немає і в частині Полтавської області. За його словами, відбувся рекордний за кількістю балістичний обстріл Полтавщини. У "Полтаваобленерго" працюють безперервно, аби відновити електропостачання для населення.

Місцеві пабліки після вибухів, які пролунали у місті, повідомляли, що є перебої зі світлом та водою. Також вони показували кадри атаки на місто. Після прильотів вирувала сильна пожежа.

У Фастові масована атака на місто розпочалась ще ввечері 6 грудня. Там пролунали численні вибухи, місто атакувало багато безпілотників.

Місто вже другий день підряд під атакою Росії. "Вибухи не вщухають, ідуть один за одним. Мешканці повідомляють, що не чують звуків прольотів шахедів, лише зарево і потім звук вибуху", — пишуть у місцевих пабліках.

Нагадаємо, раніше росіяни знищили вокзал у Фастові. Там були сильні прильоти.