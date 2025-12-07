Огромная дыра: Россия обстреляла дамбу в Харьковской области, как она сейчас выглядит (фото, видео)

Водоем неофициально называют "Салтовское море".

Днем 7 декабря Россия ударила по плотине Печенежского водохранилища Харьковщины.

Что нужно знать

Власти перекрыли две трассы территориального значения из-за повреждения инфраструктуры после российского удара

Для транспорта организовали альтернативный маршрут

Специалисты обследуют повреждение

Движение по дорожному полотну плотины полностью остановили. Из-за опасных повреждений после вражеского обстрела власти закрыли две автомобильные дороги территориального значения. Об этом сообщил руководитель территориальной общины Александр Гусаров.

В частности, перекрыта трасса Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Большой Бурлук возле поселка Печенеги. Также запретили движение на дороге Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка вблизи поселка Старый Салтов.

Последствия подрыва плотины

На месте работают специалисты. Они проводят обследование и приступили к первоочередным восстановительным работам.

Для водителей организовали объездной маршрут через Чугуев – Коробочкино – Лебяже – Приморское – Хотомля – Волчанск. Кадры последствий удара публикуют местные телеграммы. Мониторинговые каналы и после разрушения плотины сообщили о баллистических выходах в район Печенег. В районе плотины замечено 2 развода.

Что известно о дамбе Печенежского водохранилища

Печенежская плотина находится на реке Северский Донец в поселке Печенеги Харьковской области, в 60 километрах от Харькова. Водохранилище тянется от Печенег до Старицы и имеет протяженность 65 километров. Это основной источник водоснабжения областного центра – плотина обеспечивает более 70% потребностей Харькова в пресной воде. Ежедневно водохранилище снабжает городу 700 тысяч кубометров воды.

Как выглядела дамба Печенежского водохранилища раньше

Напомним, ранее "Телеграф" показывал эксклюзивное фото последствий подрыва россиянами плотины возле Курахово. Вместо дорог здесь были реки.