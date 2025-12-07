Огромная дыра: Россия обстреляла дамбу в Харьковской области, как она сейчас выглядит (фото, видео)
-
-
Водоем неофициально называют "Салтовское море".
Днем 7 декабря Россия ударила по плотине Печенежского водохранилища Харьковщины.
Что нужно знать
- Власти перекрыли две трассы территориального значения из-за повреждения инфраструктуры после российского удара
- Для транспорта организовали альтернативный маршрут
- Специалисты обследуют повреждение
Движение по дорожному полотну плотины полностью остановили. Из-за опасных повреждений после вражеского обстрела власти закрыли две автомобильные дороги территориального значения. Об этом сообщил руководитель территориальной общины Александр Гусаров.
В частности, перекрыта трасса Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Большой Бурлук возле поселка Печенеги. Также запретили движение на дороге Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка вблизи поселка Старый Салтов.
На месте работают специалисты. Они проводят обследование и приступили к первоочередным восстановительным работам.
Для водителей организовали объездной маршрут через Чугуев – Коробочкино – Лебяже – Приморское – Хотомля – Волчанск. Кадры последствий удара публикуют местные телеграммы. Мониторинговые каналы и после разрушения плотины сообщили о баллистических выходах в район Печенег. В районе плотины замечено 2 развода.
Что известно о дамбе Печенежского водохранилища
Печенежская плотина находится на реке Северский Донец в поселке Печенеги Харьковской области, в 60 километрах от Харькова. Водохранилище тянется от Печенег до Старицы и имеет протяженность 65 километров. Это основной источник водоснабжения областного центра – плотина обеспечивает более 70% потребностей Харькова в пресной воде. Ежедневно водохранилище снабжает городу 700 тысяч кубометров воды.
Напомним, ранее "Телеграф" показывал эксклюзивное фото последствий подрыва россиянами плотины возле Курахово. Вместо дорог здесь были реки.