Величезна діра: Росія обстріляла греблю на Харківщині, як вона зараз виглядає (фото, відео)

Водойму неофіційно називають "Салтівське море".

Вдень 7 грудня Росія вдарила по греблі Печенізького водосховища на Харківщині.

Що треба знати

Влада перекрила дві траси територіального значення через пошкодження інфраструктури після російського удару

Для транспорту організували альтернативний маршрут

Спеціалісти обстежують пошкодження

Рух по дорожньому полотну греблі повністю зупинили. Через небезпечні пошкодження після ворожого обстрілу влада закрила дві автомобільні дороги територіального значення. Про це повідомив керівник громади Олександр Гусаров.

Зокрема, перекрито трасу Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук біля селища Печеніги. Також заборонили рух на дорозі Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка поблизу селища Старий Салтів.

Наслідки підриву греблі

На місці працюють фахівці. Вони проводять обстеження та розпочали першочергові відновлювальні роботи.

Для водіїв організували об'їзний маршрут через Чугуїв – Коробочкине – Леб'яже – Приморське – Хотомля – Вовчанськ. Кадри наслідків удару публікують місцеві телеграм-канали. Моніторингові канали і після руйнування греблі повідомили про балістичні виходи в район Печеніг. В районі греблі помічено 2 розвіддрони.

Що відомо про греблю Печенізького водосховища

Печенізька гребля знаходиться на річці Сіверський Донець у селищі Печеніги Харківської області, за 60 кілометрів від Харкова. Водосховище тягнеться від Печеніг до Стариці і має довжину 65 кілометрів. Це основне джерело водопостачання обласного центру – гребля забезпечує понад 70% потреб Харкова у прісній воді. Щодня водосховище постачає місту 700 тисяч кубометрів води.

Як виглядала гребля Печенізького водосховища раніше

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував ексклюзивне фото наслідків підриву росіянами греблі біля Курахового. Замість доріг тут були річки.