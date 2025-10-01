Россияне ударили КАБами и баллистикой по Харькову: есть разрушения и пострадавшие

Россияне ударили по частным жилым домам и по гаражам

Российские оккупанты ночью на 1 октября снова ударили по Харькову — они обстреляли город управляемыми авиабомбами и дополнительно баллистическими ракетами. В результате атаки врага зафиксированы пожары и разрушения, по меньшей мере пять человек пострадали.

Что нужно знать:

Под ударом находились Салтовский и Киевский районы Харькова.

Враг пытался атаковать критическую инфраструктуру, но прилетело преимущественно по частному жилью

Пуски могли происходить из района Белгорода

Об атаке врага сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Информацию подтвердил руководитель Харьковской военной госадминистрации Олег Синегубов.

По словам Терехова, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Салтовскому и Киевскому районам города. Под ударом находилась критическая инфраструктура и частное жилье — зафиксировано разрушение частных домов, пожары в гаражах и на одном из городских рынков.

"Также зафиксирован сильный пожар на территории гаражного кооператива. На данный момент известно о пяти пострадавших на местах попаданиях. Спасательные службы продолжают работать", — написал он.

Синегубов подтвердил наличие пострадавших после российской атаки — однако, по его словам, пострадали четыре человека, а не пятеро. Враг атаковал город управляемыми авиабомбами и баллистическими ракетами. В результате атаки возникли пожары.

"Вспыхнули торговые павильоны на площади 500 кв. м, гаражи и частный дом. Повреждены остекления частных домов и аптеки. На месте попаданий работают подразделения ГСЧС и медики", — добавил он, приложив фото с места атаки.

Фото: Харьковская ОВА

Напомним, что 28 сентября после атаки россиян на энергетику в Черниговской области Белгородская ТЭЦ и подстанция "Луч" в российском Белгороде были поражены "неизвестными ракетами". В результате удара были полностью обесточены сам Белгород и большая часть области. Незадолго до этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет слабой и будет реагировать на российские атаки на энергетику соответственно — по принципу "глаз за око".

Террор россиян против Харькова

Российские оккупанты терроризируют Харьков обстрелами с самого начала войны в 2022 году — с того момента, как стало ясно, что их планы захватить город в первый день вторжения потерпели крах. После того, как Силы обороны сдержали на окраинах города наступление врага, а затем отбросили россиян от города, оккупанты исказили самый большой жилой район Европы, Салтовку, непрерывными обстрелами из артиллерии и РСЗО.

Сейчас оккупанты не рискуют обстреливать Харьков из артиллерии или РСЗО — не хватает ни дальности, ни пушек. Поэтому враг обстреливает город управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами, а также разнообразными ударными дронами — от "Молний" до "Шахедов". Несмотря на террористические обстрелы врага, город стоит, хотя людей там стало значительно меньше — до войны в Харькове жило около миллиона человек, большинство из которых уехало, а вот вернулось гораздо меньше.