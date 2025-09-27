Разрядились: в российских силах ПВО возник дефицит ракет к одному из основных ЗРК

Российские зенитно-ракетные комплексы остались без ракет, а теперь еще и без экипажей

Российские силы противовоздушной обороны столкнулись с ситуацией дефицита боеприпасов для одного из основных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), используемых для перехвата дронов. Речь идет о российских ЗРК "Бук", которые могут оказаться небоеспособными, а их экипажи — в пехоте.

Что следует знать:

ЗРК "Бук" — одно из главных средств борьбы с беспилотниками, которые имеют россияне

В отличие от боеприпасов к ЗРПК "Панцирь" , ракеты для "Буков" производить сложнее

Из-за нехватки ракет опытные экипажи российских ЗРК массово переводят в пехоту и "утилизируют"

По данным OSINT-аналитиков, изучающих открытые данные в российском сегменте сети, на фоне усиления кампании украинских "дипстрайков" (дроновых атак в глубину РФ) российские ЗРК "Бук" испытывают дефицит ракет. В частности, на это жалуются российские так называемые "военкоры" — военные пропагандисты Кремля. Один из них, Максим Калашников, заявил, что общался с операторами "Буков", списанными в пехотные подразделения для штурмов.

"Профи пе-ве-ошники в пехоте. Не штрафники, не пьяницы, не "СОЧинцы". То есть, не бегунки из армии. А в пехоте! Так почему они в пехоте? Да просто потому, что ракет для "Буков" банально не хватает", — написал Калашников.

По словам пропагандиста, на шесть ЗРК "Бук" часто выдается только по одной, в лучшем случае по две ракеты. В последнее время "Буки" в армии получали ракеты, отобранные у военно-морских сил РФ (скорее всего, боеприпасы к морской версии "Бука", М-22 "Ураган", — прим. ред).

Ракет нет

Несмотря на то, что Калашников не называл причину нехватки ракет, он выразил опасение, что пока дефицит закроют — если вообще закроют — "Буки" останутся без операторов, поскольку тех "утилизируют" в пехотных штурмах. А OSINT-аналитики отмечают, что причиной дефицита могли стать атаки беспилотников Украины на нефтеперерабатывающие заводы и другие цели, происходящие сейчас каждый вечер и имеющие огромные масштабы.

Ракеты типа 9М, которые используют Буки, похоже, изготовить сложнее, чем боеприпасы для "Панцирей", а советские запасы уже исчерпаны. Аналитики отметили еще один интересный факт — на многочисленных видео поражений "Буков" украинскими дронами, публикуемых в сети, эти ЗРК при наличии транспортно-заряжающих машин почти всегда находятся на позициях с неполным боезапасом. Хотя обычно требуют перезаряжать пусковую установку при первой возможности.

Украина, кстати, в свое время тоже столкнулась с проблемой нехватки ракет для "Буков" на вооружении ВСУ. Однако выходом стало создание систем FrankenSAM: это шасси от советских машин, оборудованные пусковыми для западных ракет противовоздушной обороны AIM-7 и AIM-9. Идея оказалась настолько гениальной, что в армии США серьезно задумались о том, чтобы и себе сделать системы ПВО такого типа.

Что такое "Бук"

Зенитно-ракетный комплекс "Бук" — линейка советских самоходных зенитно-ракетных комплексов, предназначенных для борьбы с маневровыми аэродинамическими целями на малых и средних высотах — от 30 метров до 14-18 километров. Способны сбивать крылатые ракеты, управляемые бомбы, самолеты, вертолеты, беспилотники. Имеет ряд модификаций — "Бук-М1", "Бук-М2", "Бук-М3" и морскую версию М-22 "Ураган".

Украина по состоянию на 2025 год имела около 50 "Бук-М1", часть из которых превратили в системы FrankenSAM. Россия к началу полномасштабной войны имела примерно 350 "Буков" разных моделей, десятки из которых были потеряны за 3,5 года войны. Также "Бук" получил печальную известность из-за того, что в 2014 году пророссийские террористы на Донбассе с помощью российского ЗРК сбили пассажирский авиалайнер рейса MH17 вблизи Шахтерска.

