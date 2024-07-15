Заинтересовал украинский опыт: армия США хочет получить системы ПВО типа FrankenSAM

Сенаторы поставили задачу Пентагона – создать импровизированные системы ПВО из условно "подручных" элементов

Американскую армию заинтересовал опыт Вооруженных сил Украины по созданию и использованию систем противовоздушной обороны типа FrankenSAM – западные зенитные ракеты на базе советских ЗРК. Теперь Армия США планирует получить для обеспечения обороны аэродромов подобные системы в "украинской" конфигурации.

Такое решение принял комитет по вооруженным силам Сената США, пишет Defence-ua.com. Сенаторы поставили задачу Пентагону – создать импровизированные системы ПВО из условно "подручных" элементов, которые смогут нести и применять ракеты типов AIM-7 и AIM-9, на что планируют выделить дополнительные 25 млрд долларов США на 2025 год.

"В условиях современных боевых действий и постоянного роста стоимости вооружения, в частности зенитных ракет, нужно искать все возможные способы насыщения боевых порядков войск относительно дешевыми и доступными средствами противовоздушной обороны. Особенно если еще есть основания опираться на запас условно "избыточных" ракет класса "воздух-воздух" и "поверхность-воздух"", – отмечает издание.

Комитет Сената США, кстати, ссылался на опыт использования систем типа FrankenSAM украинскими военными. Сенаторы упомянули системы украинской армии, которые базировались не только на базе советских ЗРК, но и "на грузовиках или стационарных поддонах".

"Об использовании FrankenSAM именно в такой конфигурации, которая должна была быть передана от США украинским военным, ранее сообщений вообще не было", – добавляет издание.

Напомним, что еще в 2023 году США и Украина подписали меморандум о совместном производстве оружия и обмене техническими данными. Благодаря этому шагу в ВСУ станет больше техники и боеприпасов. Украине также была передана технология производства гибридных систем ПВО FrankenSAM.