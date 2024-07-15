Зацікавив український досвід: армія США хоче отримати системи ППО типу FrankenSAM

Сенатори поставили завдання Пентагону – створити імпровізовані системи ППО з умовно "підручних" елементів

Американську армію дуже зацікавив досвід Збройних сил України щодо створення та використання систем протиповітряної оборони типу FrankenSAM – західні зенітні ракети на базі радянських ЗРК. Тепер Армія США планує отримати для забезпечення оборони аеродромів подібні системи в "українській" конфігурації.

Таке рішення прийняв комітет з питань збройних сил Сенату США, пише Defence-ua.com. Сенатори поставили завдання Пентагону – створити імпровізовані системи ППО з умовно "підручних" елементів, які зможуть нести та застосовувати ракети типів AIM-7 та AIM-9, на що планують виділити додаткові 25 млрд доларів США на 2025 рік.

"В умовах сучасних бойових дій та постійного росту вартості озброєння, зокрема зенітних ракет, потрібно шукати усі можливі способи насичення бойових порядків військ відносно дешевими та доступними засобами протиповітряної оборони. Особливо якщо ще справді є підстави опиратись на запас умовно "надлишкових" ракет класу "повітря-повітря" та "поверхня-повітря"", – зазначає видання.

Комітет Сенату США, доречі, посилався саме на досвід використання систем типу FrankenSAM українськими військовими. Сенатори згадали системи української армії, які базувалися не тільки на базі радянських ЗРК, але й "на вантажівках або на стаціонарних піддонах".

"Про використання FrankenSAM саме в такій конфігурації, яка мала бути передана від США українським військовим, раніше повідомлень взагалі не було", – додає видання.

Нагадаємо, що ще у 2023 році США та Україна підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Завдяки цьому кроку у ЗСУ стане більше техніки та боєприпасів. Україні також передали технологію виробництва гібридних систем ППО FrankenSAM.