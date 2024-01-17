Український "Франкештейн" вже працює: ЗСУ вперше застосували нову зброю

Перше застосування пройшло успішно

Під час атаки дронами в ніч проти 17 січня українські військові вперше застосували систему ППО проекту FrankenSAM. За допомогою неї було збито ворожий дрон з відстані 9 км.

Про це у середу розповів голова Мінстратегпрому Олександр Камишин на брифінгу у Давосі. Він додав, що загалом за цю ніч над Україною збили 19 із 20 ударних дронів.

Камишин підкреслив, що вночі було перше застосування цієї системи, і всі системи ППО FrankenSAM вже розгорнуті "на полі битви". Також він пояснив, що на повну розробку власної системи ППО підуть роки, а тому Україна вирішила зробити саморобну ППО.

"Одна із систем вперше була сьогодні вночі використана успішна (ППО, — Ред.). Ми за 9 кілометрів збили "Шахед" і це перше використання такої системи. У нас приблизно 5 таких проектів у цьому портфелі і дуже радий, що ми всі ці системи вже розгорнули на полі битви", — сказав Камишин.

Проект FrankenSAM є гібридними системами ППО, якими спільно займаються Пентагон, Міноборони України та Мінстратегпром. Це три ЗРК: радянський ЗРК "Бук" з американськими ракетами RIM-7 Sea Sparrow, ракети "повітря – повітря" AIM-9M у поєднанні з радянськими РЛС та ЗРК на базі українських старих систем з елементами та ракетами від Patriot.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 17 січня російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе. Внаслідок події є постраждалі.