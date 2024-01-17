Украинский "Франкештейн" уже работает: ВСУ впервые применили новое оружие

Первое применение прошло успешно

Во время атаки дронами в ночь на 17 января украинские военные впервые применили систему ПВО проекта FrankenSAM. С помощью нее был сбит вражеский дрон с расстояния в 9 км.

Об этом в среду рассказал глава Минстратегпрома Александр Камышин на брифинге в Давосе. Он добавил, что в целом за эту ночь над Украиной сбили 19 из 20 ударных дронов.

Камышин подчеркнул, что ночью было первое применение этой системы и все системы ПВО FrankenSAM уже развернуты "на поле битвы". Также он объяснил, что на полную разработку собственной системы ПВО уйдут годы, а потому Украина решила сделать самодельную ПВО.

"Одна из систем впервые была сегодня ночью использована успешная (ПВО, — Ред.). Мы за 9 километров сбили "Шахед" и это первое использование такой системы. У нас примерно 5 таких проектов в этом портфеле и очень рад, что мы все эти системы уже развернули на поле битвы", — сказал Камышин.

Проект FrankenSAM представляет собой гибридные системы ПВО, которыми совместно занимаются Пентагон, Минобороны Украины и Минстратегпром. Это три ЗРК: советский ЗРК "Бук" с американскими ракетами RIM-7 Sea Sparrow, ракеты "воздух – воздух" AIM-9M в сочетании с советскими РЛС и ЗРК на базе украинских старых систем с элементами и ракетами от Patriot.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 17 января российские оккупанты атаковали юг Украины дронами-камикадзе. В результате происшествия есть пострадавшие.