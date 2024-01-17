Повреждены дома, есть пострадавшие: ночью по Одессе ударили "шахедами" (фото и видео)

Было эвакуировано 130 человек

В ночь на 17 января россияне атаковали юг Украины беспилотниками. Поврежден жилой дом в Приморском районе Одессы, сгорели автомобили. Пострадало трое людей.

"Ночью Одесса пережила очередную атаку шахедами. К сожалению, есть последствия. Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Приморском районе, сгорели автомобили. Взрывной волной повреждены окна в домах и коммуникации. К счастью, без жертв. В настоящее время известно о трех пострадавших: двое госпитализированы, одному оказана медицинская помощь на месте", — сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что осколочные ранения получил 62-летний мужчина. Также ранения получили женщина 1955 г.р. и девушка 1995 г.р. Медики оказывают им необходимую помощь. Из поврежденного дома было эвакуировано 130 гражданских лиц.

Как сообщили в ГСЧС области, в результате вражеской атаки произошло возгорание газовой трубы, также загорелись четыре припаркованных легковых автомобиля, балконы на 3-м и 4-м этажах и квартиры на 2-м этаже 5-ти этажного жилого дома на общей площади 50 квадратных метров.

"Эвакуированы 130 человек, на месте развернут мобильный пункт обогрева. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям. Частично разрушен фасад дома на площади 100 м2. Взрывной волной повреждено 8 и огнем уничтожено 4 автомобиля. На месте пострадали 3 человека", — сказано в сообщении.

Силы обороны Юга сообщили, что в ночь на 17 января россияне атаковали южные регионы ударными дронами типа "Shahed-131/136". Подразделения противовоздушной обороны работали почти три часа. По одному беспилотнику уничтожено в Николаевской и Кировоградской областях.

"Основные усилия враг сконцентрировал на ударах по Одессе. Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря. В Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, подавляющее большинство упали в море. Но обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы", — рассказали там.

Как сообщал "Телеграф", вечером 16 января россияне ракетами обстреляли центр Харькова. Пострадало 16 человек, повреждена жилая инфраструктура.