Впервые за долгое время: почему ночь в Украине прошла без атак дронами

Артиллерийские обстрелы в то же время враг продолжает

В ночь на 9 января впервые за долгое время российские оккупанты не атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В то же время кошмарить страну ракетами, авиабомбами и артиллерией захватчики не прекратили.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк. По ее словам, причиной, по которой враг не запускал дроны, в том числе, стали погодные условия.

"Понимаем, что отсутствие дроновой атаки — это также отклик, определенным образом, и погодных условий тоже. Однако артиллерийские обстрелы враг продолжает и ночью снова напоминал о себе и херсонцам, и жителям Антоновки", — сказала Гуменюк.

В дальнейшем, как считает спикер, приоритетом врага будут обстрелы ковровым способом или выборочными снарядами по жилым кварталам или по объектам социальной инфраструктуры. Кроме того, оккупанты и дальше будут пытаться доставить максимальные хлопоты коммунальщикам, в частности, в вопросах, касающиеся света, газа и тепла.

Также Гуменюк добавила, что оккупанты уменьшили активность вражеской тактической авиации. Это тоже связано с непогодой и успешной работой Сил обороны. В операционной зоне ОК "Юг", несмотря на потерю самолетов, россияне время от времени возвращаются к использованию авиации.

"На днях враг пытался повторить бомбардировку управляемыми авиабомбами правого берега и неуправляемыми авиационными ракетами по левому берегу, поскольку штурмовые действия вообще не имеют успеха и они теряют там и людей, и технику, они пытались давить авиацией", — рассказала спикер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что несмотря на усложнение погодных условий, враг активизировался на фронте. Интенсивность боев возросла за последние сутки.