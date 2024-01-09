Враг активизировался, несмотря на ухудшение погоды: что происходит на фронте (карта)

Больше всего боев за сутки произошло под Авдеевкой

Идет 685-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 8 января произошло 67 боевых столкновений. По сравнению с предыдущими сутками, интенсивность боев возросла — 7 января их было 35.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага. Бои шли возле Синьковки Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Ситуация на Купянском направлении на карте deepstate

На Лиманском направлении наши воины отбили 2 атаки оккупантов. Отпор врагу дали восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 2 атаки противника. Россияне штурмовали в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Ситуация на Бахмутском направлении на карте deepstate

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать россиян, которые пытаются окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. За сутки 8 января они отбили 3 атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

Ситуация на Авдеевском направлении на карте deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. За сутки было отбито 12 атак.

Ситуация на Марьинском направлении на карте deepstate

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника. Бои шли южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.

Ситуация на Запорожском направлении на карте deepstate

На Херсонском направлении украинские защитники продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

Ситуация на Херсонском направлении на карте deepstate

Как сообщал "Телеграф", спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что сильные морозы скажутся на ситуации на поле боя. Из-за плохого материального обеспечения россиянам станет сложнее находиться на их позициях. Оккупанты уже стали активнее сдаваться в плен.