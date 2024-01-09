Враг активизировался, несмотря на ухудшение погоды: что происходит на фронте (карта)
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Больше всего боев за сутки произошло под Авдеевкой
Идет 685-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 8 января произошло 67 боевых столкновений. По сравнению с предыдущими сутками, интенсивность боев возросла — 7 января их было 35.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага. Бои шли возле Синьковки Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.
На Лиманском направлении наши воины отбили 2 атаки оккупантов. Отпор врагу дали восточнее Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши защитники отразили 2 атаки противника. Россияне штурмовали в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать россиян, которые пытаются окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. За сутки 8 января они отбили 3 атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. За сутки было отбито 12 атак.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника. Бои шли южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.
На Херсонском направлении украинские защитники продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.
Как сообщал "Телеграф", спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что сильные морозы скажутся на ситуации на поле боя. Из-за плохого материального обеспечения россиянам станет сложнее находиться на их позициях. Оккупанты уже стали активнее сдаваться в плен.