Оскорбляют, избивают и кидают в мясные штурмы: сербские боевики жалуются на отношение к ним в армии РФ (видео)

Сербов возмутило то, что россияне их избивают и оскорбляют

В рядах российской оккупационной армии в Украине воюют не только граждане РФ, но и определённое количество наемников из других стран, а отношение к ним там такое же, как и к рядовым россиянам, есть как к "мясу". Некоторых это изрядно возмущает.

Так блогер Денис Казанский в своем telegram-канале обратил внимание на заявление сербского наемника Деяна Берича, который рассказал, как в российской армии относятся к сербам.

На видео видно, как он рассказывает о том, что некоторые граждане Сербии добровольно приезжали в Россию и подписывали контракт с российским Минобороны, после чего их перебрасывали под Луганск. В частности он признался, что таковые проходили службу в 119 полку 106 Тульской дивизии.

При этом боевик жалуется, что сербов в российской армии называют "цыганами", кидают на штурмы с двумя рожками боеприпасов и сильно избивают, нанося тяжелые травмы.

"Ну а как вы хотели, ребята? Приехали воевать за русский мир — так это он и есть. Привыкайте", — прокомментировал признание наемника Казанский.

Как сообщалось ранее, это не единственный способ набирать "мясо" в армию. Так в Санкт-Петербурге на новогодние праздники устроили облавы на выходцев из Средней Азии, а затем шантажом заставили их подписывать контракт.