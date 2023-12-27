Гибнут и массово пропадают: Непал бьет тревогу из-за своих граждан, ушедших воевать против Украины

Правительство Непала выразило российскому правительству обеспокоенность

Граждане Непала, которых РФ вербует на войну против Украины, продолжают гибнуть и без вести пропадать. По предварительным данным, такая участь постигла уже около половины всех наемников.

Об этом пишет The Kathmandu Post. По данным издания, которое ссылается на заявление главы МИД Непала, в настоящий момент около 100 непальцев, служащих в российской армии, пропали без вести и получили ранения во время боевых действий с украинскими войсками. При этом, по его оценкам, всего в армии РФ сейчас служат около 200 непальцев, но на самом деле точное число таких граждан не установлено и оно может быть намного большим.

Министр заявил, что правительство Непала выразило российскому правительству обеспокоенность по поводу службы непальских граждан в армии.

"Российское правительство передало информацию о том, что некоторые граждане Непала присоединились к российской армии и семеро из них были убиты. Кроме того, в министерство поступили жалобы о том, что около 100 человек пропали без вести и получили ранения. Министерство было проинформировано их семьями и друзьями. Правительство вызвало посла России в Непале в министерство и попросило его передать наши опасения российскому правительству", — сказал он.

Также некоторые непальцы находятся в плену у Украины и посол их страны сейчас пытается договориться с Киевом об их освобождении.

"Правительство также находится в тесном контакте с посольством Украины в Нью-Дели. Мы обратились к Международному Красному Кресту с просьбой содействовать немедленному освобождению четырех непальцев, находящихся в плену. Я верю, что эти усилия скоро принесут плоды", — выразил надежду глава МИД Непала.

Напомним, ранее мы писали о том, что недавно в Украине погиб еще один непалец, завербованный РФ. Примечательно, что после использования этих людей в своих целях россияне даже не связываются с родными погибших, а их "хоронят" дистанционно.