Ображають, б’ють та кидають у м’ясні штурми: сербські бойовики скаржаться на ставлення до них в армії РФ (відео)

Сербів обурило те, що росіяни їх б’ють і ображають

У лавах російської окупаційної армії в Україні воюють не лише громадяни РФ, а й певна кількість найманців з інших країн, а ставлення до них там таке саме, як і до рядових росіян, є як до "м’яса". Деяких це неабияк обурює.

Так блогер Денис Казанський у своєму telegram-каналі звернув увагу на заяву сербського найманця Деяна Берича, який розповів, як у російській армії ставляться до сербів.

На відео видно, як він розповідає про те, що деякі громадяни Сербії добровільно приїжджали до Росії та підписували контракт із російським Міноборони, після чого їх перекидали під Луганськ. Зокрема він зізнався, що вони проходили службу в 119 полку 106 Тульської дивізії.

При цьому бойовик скаржиться, що сербів у російській армії називають "циганами", кидають на штурми з двома ріжками боєприпасів і сильно б’ють, завдаючи тяжких травм.

"Ну, а як ви хотіли, хлопці? Приїхали воювати за "русскій мір" — так це він і є. Звикайте", — прокоментував визнання найманця Казанський.

Як повідомлялося раніше, це не єдиний спосіб набирати "м’ясо" до армії. Так, у Санкт-Петербурзі на новорічні свята влаштували облави на вихідців із Середньої Азії, а потім шантажем змусили їх підписувати контракт.