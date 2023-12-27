Гинуть і масово зникають: Непал б'є на сполох через своїх громадян, які пішли воювати проти України

Уряд Непалу висловив російському уряду занепокоєння

Громадяни Непалу, яких РФ вербує на війну проти України, продовжують гинути та безвісти пропадати. За попередніми даними, така доля спіткала вже близько половини всіх найманців.

Про це пише The Kathmandu Post. За даними видання, яке посилається на заяву глави МЗС Непалу, наразі близько 100 непальців, які служать у російській армії, зникли безвісти та отримали поранення під час бойових дій з українськими військами. При цьому, за його оцінками, всього в армії РФ зараз служать близько 200 непальців, але насправді точну кількість таких громадян не встановлено і вона може бути значно більшою.

Міністр заявив, що уряд Непалу висловив російському уряду занепокоєння щодо служби непальських громадян в армії.

"Російський уряд передав інформацію про те, що деякі громадяни Непалу приєдналися до російської армії і семеро з них були вбиті. Крім того, до міністерства надійшли скарги про те, що близько 100 людей зникли безвісти і отримали поранення. Міністерство було поінформовано їхніми сім’ями та друзями. Уряд викликав посла Росії в Непалі до міністерства і попросив його передати наші побоювання російському уряду", — сказав він.

Також деякі непальці перебувають у полоні в України і посол їхньої країни зараз намагається домовитися з Києвом про їхнє звільнення.

"Уряд також перебуває в тісному контакті з посольством України в Нью-Делі. Ми звернулися до Міжнародного Червоного Хреста з проханням сприяти негайному звільненню чотирьох непальців, які перебувають у полоні. Я вірю, що ці зусилля незабаром дадуть плоди", — висловив сподівання глава МЗС Непалу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нещодавно в Україні загинув ще один непалець, завербований РФ. Примітно, що після використання цих людей у своїх цілях росіяни навіть не пов’язуються з рідними загиблих, а їх ховають дистанційно.