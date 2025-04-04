Росія завдала удару по Кривому Рогу, дуже багато жертв (фото)

Кількість поранених та загиблих продовжує збільшуватися

У п'ятницю, 4 квітня, у Кривому Розі Дніпропетровської області під час повітряної тривоги пролунав вибух, внаслідок ворожої атаки вже відомо про 12 загиблих та понад 50 поранених.

Про це голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул написав у Telegram.

"Прокляті москалі вдарили балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону. На зараз вже 12 загиблих, поранених більше 50", — йдеться у публікації.

"Перший міський" повідомляє, що з 12 загиблих — двоє дітей.

"На місці прильоту жахлива обстановка. Люди в паніці, задимлення. Всі екстрені служби боряться за кожне життя", — зазначає медіа.

За даними Telegram-каналу "На часі: Кривий Ріг", загиблих дітей не двоє, а троє. Кількість поранених з кожною хвилиною зростає. Також стало відомо, що кількість загиблих збільшилася до 14 людей.

Поруч з місцем прильоту горить автівка. В будівлях вибито вікна. На місці працюють всі екстрені служби.

Також відомо, що у деяких районах міста після вибуху зникло світло.

Раніше українська служба "Радіо Свобода" опублікувала нове розслідування, яке містить раніше невідомі відеозаписи з реєстраторів та дронів, які документують масові вбивства мирних жителів у Бучі під час російської окупації у березні 2022 року.