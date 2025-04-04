Россия нанесла удар по Кривому Рогу, очень много жертв (фото)

Количество раненых и погибших продолжает увеличиваться

В пятницу, 4 апреля, в Кривом Роге Днепропетровской области во время воздушной тревоги прозвучал взрыв. Уже известно о 12 погибших и более 50 раненых в результате вражеской атаки.

Об этом глава Криворожской ОВА Александр Вилкул сообщил в Telegram.

"Проклятые москали ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона. В настоящее время уже 12 погибших, раненых более 50", — говорится в публикации.

"Первый городской" сообщает, что из 12 погибших — двое детей.

"На месте прилета ужасная обстановка. Люди в панике, задымление. Все экстренные службы борются за каждую жизнь", — отмечает медиа.

По данным Telegram-канала "На часі: Кривий Ріг", погибших детей не двое, а трое. Число раненых с каждой минутой растет. Также стало известно, что число погибших увеличилось до 14 человек.

Рядом с местом прилета горит автомобиль. В постройках выбиты окна. На месте работают все экстренные службы.

Также известно, что в некоторых районах города после взрыва пропал свет.

Ранее украинская служба "Радио Свобода" опубликовала новое расследование, содержащее ранее неизвестные видеозаписи из регистраторов и дронов, документирующих массовые убийства мирных жителей в Буче во время российской оккупации в марте 2022 года.