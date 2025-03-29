Россия атаковала Кривой Рог баллистикой, прилет в жилом квартале, есть пострадавшие (фото и видео) - обновлено

Возник пожар

Взрыв в Кривом Роге раздался около 11:30 в субботу, 29 марта. Россияне атаковали город баллистикой.

"Ракетная атака. Баллистика. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Возможны еще выходы. Берегите себя", — написал в Telegram руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в 11:34.

Обновлено 12:10 Известно уже о пяти раненых, все средние, проинформировал Вилкул. Он добавил, что россияне нанесли ракетный удар по плотной городской застройке. На месте работают все необходимые службы.

В 11:28 в Воздушных Силах Украины предупредили о скоростной цели курсом на Кривой Рог. Перед этим сообщалось об угрозе применения россиянами баллистического вооружения с юго-восточного направления.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что в Кривом Роге было громко. Он пообещал предоставить детали впоследствии.

"Предварительно есть пострадавшая. Возник пожар, повреждена инфраструктура. Всю информацию уточняем", — говорится в сообщении.

Местные каналы публикуют видео дыма, возникшего в месте взрыва. По предварительным данным, он произошел в центре города. Местные паблики пишут, что есть прилет в жилой дом. Официально эта информация пока не подтверждена.

Как сообщал "Телеграф", 25 марта россияне массированно атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. В городе прогремело не менее 15 взрывов. Были повреждены админздание, складские помещения, предприятие и шесть авто. К счастью, обошлось без пострадавших.