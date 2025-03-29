Bartolomeo выгорел дотла. Как Днепр выглядит на утро после атаки РФ (фото и видео)

Спасатели работали всю ночь

Ресторанно-гостиничный комплекс Bartolomeo почти дотла выгорел в результате российской атаки на город вечером 28 марта. Появились фото и видео, как он и другие пострадавшие здания выглядят утром после обстрела.

Кадры публикует Telegram-канал "Днепр Оперативный". На месте до самого утра работали спасатели. Уничтожен ресторан в форме корабля.

В Instagram Bartolomeo рассказали, что попадание было в банкет-холл ресторана. Всех гостей и работников эвакуировали. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Напомним, Bartolomeo Best River Resort в Днепре – это современный гостинично-ресторанный комплекс на Набережной Победы, 9Б. Он был популярным местом отдыха местных жителей и туристов. Его изюминка — ресторан в форме корабля, вспыхнувший после прилета.

Атака на Днепр – что говорят в ОВА

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил утром 29 марта, что ликвидация последствий массированной атаки "шахедами" продолжалась всю ночь. Все возгорания, в том числе и на территории Bartolomeo, ликвидированы. Погибли четыре человека.

"По информации на утро в общей сложности пострадал 21 человек. Самому молодому из них – 19 лет. Самому старшему – 74. В больницах остаются 13 пострадавших", — написал он.

По уточненным данным огнем уничтожены четыре частных дома, еще по меньшей мере 10 повреждены. Повреждены несколько многоэтажек, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи. Кроме того, побиты десятки автомобилей, уничтожены мотоциклы.

Лысак показал кадры, как выглядят атакованные Россией здания и улицы Днепра. Это кадры настоящего геноцида, констатировал чиновник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как появился корабль в Bartolomeo и каким он был. Отель-корабль Bartolomeo – визитная карточка Днепра.