Bartolomeo вигорів вщент. Як Дніпро виглядає на ранок після атаки РФ (фото та відео)

Рятувальники працювали всю ніч

Ресторанно-готельний комплекс Bartolomeo майже вщент вигорів внаслідок російської атаки на місто ввечері 28 березня. З'явилися фото та відео, як він та інші постраждалі будівлі виглядають на ранок після обстрілу.

Кадри публікує Telegram-канал "Дніпро Оперативний". На місці до самого ранку працювали рятувальники. Знищено також ресторан у формі корабля.

У Instagram Bartolomeo розповіли, що влучання було у банкет-хол ресторану. Усіх гостей та працівників евакуювали. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, Bartolomeo Best River Resort у Дніпрі — це сучасний готельно-ресторанний комплекс на Набережній Перемоги, 9Б. Він був популярним місцем для відпочинку місцевих жителів та туристів. Його родзинка — ресторан у формі корабля, який спалахнув після прильоту.

Атака на Дніпро — що кажуть в ОВА

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив зранку 29 березня, що ліквідація наслідків масованої атаки "шахедами" тривала всю ніч. Всі займання, зокрема й на території Bartolomeo, ліквідовані. Загинуло четверо людей.

"За інформацією на ранок загалом постраждала 21 людина. Наймолодшим серед них – 19 років. Найстаршому –74. У лікарнях залишаються 13 потерпілих", — написав він.

За уточненими даними вогнем знищені чотири приватні будинки, ще щонайменше 10 пошкоджені. Пошкоджено також декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Крім того, побито десятки автівок, є знищені мотоцикли.

Лисак показав кадри, як виглядають атаковані Росією будівлі та вулиці Дніпра. Це кадри справжнього геноциду, констатував чиновник.

Раніше "Телеграф" розповідав, як з'явився корабель в Bartolomeo та яким він був. Готель-корабель Bartolomeo – візитівка Дніпра.