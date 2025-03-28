У Дніпрі після атаки РФ горить елітний комплекс Bartolomeo: яким він був (фото, відео)

Вогонь охопив навіть відомий корабель

Внаслідок російської масованої атаки на Дніпро постраждав готельно-ресторанний комплект "Bartolomeo". У місті пролунало з десяток вибухів, біля комплексу видно пожежу та задимлення.

Про це повідомляють місцеві канали, публікуючи відповідні фото. Зауважимо, що "Бартоломео" знаходиться на набережній Дніпра.

"У Дніпрі горить готельно-ресторанний комплекс Bartolomeo після прильоту дрона", — йдеться у повідомленні.

У Дніпрі горить Бартоломео

У Дніпрі горить Бартоломео

Бартоломео на карті

У мережі вже публікують кадри пожежі у комплексі, а також момент влучання. Зазначається, що у місті пролунало приблизно 10 вибухів. Росіяни атакували Дніпро "Шахедами".

Також вже з'явились кадри як виглядає "Бартоломео" прямо зараз з середини. На відео видно, що у будівлі вибито вікна, потрощено стіни та стелю, усе в густому диму. Повідомляється, що під час атаки в комплексі знаходились люди. Наразі майже все охоплено вогнем.

У Дніпрі горить Бартоломео

Корабель Бартоломео у Дніпрі горить

Повідомляється, що вогонь повністю охопив корабель в "Бартоломео".

Готельно-ресторанний комплект "Bartolomeo" відомий своїм цікавим дизайном, адже на вході на територію закладу розташований величезний корабель, який вночі світиться завдяки ілюмінації. В середині закладу є басейн, тераси, номери, ресторан та піщаний пляж.

Корабель "Бартоломео"

Відомий корабель "Бартоломео"

Відомий корабель "Бартоломео"

Басейн в "Бартоломео"

"Бартоломео" зсередини

Пляж "Бартоломео" у Дніпрі

"Бартоломео" у Дніпрі

"Бартоломео" у Дніпрі

Зауважимо, що згідно з афішею "Бартоломео" ввечері 28 березня там проходило дві концертні програми, які почались о 18:00-19:00. Вибухи в Дніпрі пролунали після 22:00, а перші повідомлення про займання комплексу з'явились о 22:30. Інформація про постраждалих уточнюється.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 26 березня росіяни атакували Дніпро "Шахедами". У місті пролунало з десяток вибухів.