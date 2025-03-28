Укр

В Днепре после атаки РФ горит элитный комплекс Bartolomeo: каким он был (фото, видео)

Автор
Татьяна Крутякова
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Как выглядел "Бартоломео" в Днепре до атаки Новость обновлена 28 марта 2025, 22:54
Как выглядел "Бартоломео" в Днепре до атаки. Фото Коллаж "Телеграф"

Огонь охватил даже известный корабль

В результате российской массированной атаки на Днепр пострадал гостинично-ресторанный комплект "Bartolomeo". В городе раздалось с десяток взрывов, возле комплекса виден пожар и задымление.

Об этом сообщают местные каналы, публикуя соответствующие фотографии. Отметим, что "Бартоломео" находится на набережной Днепра.

"В Днепре горит гостинично-ресторанный комплекс "Bartolomeo" после прилета дрона", — говорится в сообщении.

В Днепре горит Бартоломео
В Днепре горит Бартоломео
В Днепре горит корабль Бартоломео
В Днепре горит корабль Бартоломео
Бартоломео на карте
Бартоломео на карте

В сети уже публикуют кадры пожара в комплексе, а также момент попадания. Отмечается, что в городе прогремело около 10 взрывов. Россияне атаковали Днепр "Шахедами".

Также уже появились кадры, как выглядит "Бартоломео" прямо сейчас изнутри. На видео видно, что в здании выбиты окна, разбиты стены и потолок, все в густом дыму. Сообщается, что при атаке в комплексе находились люди. Сейчас почти все охвачено огнем.

В Днепре горит Бартоломео
В Днепре горит Бартоломео
В Днепре горит корабль Бартоломео
В Днепре горит корабль Бартоломео

Сообщается, что огонь полностью охватил корабль в "Бартоломео".

В Днепре горит корабль Бартоломео

Гостиничный комплекс "Bartolomeo" известен своим интересным дизайном, ведь на входе на территорию заведения расположен огромный корабль, который ночью светится благодаря иллюминации. В середине заведения есть бассейн, террасы, номера, ресторан и песчаный пляж.

Корабль Бартоломео
Корабль "Бартоломео"
Известный корабль Бартоломео
Известный корабль "Бартоломео"
Известный корабль Бартоломео
Известный корабль "Бартоломео"
Бассейн в Бартоломео
Бассейн в "Бартоломео"
Бартоломео изнутри
"Бартоломео" изнутри
Пляж Бартоломео в Днепре
Пляж "Бартоломео" в Днепре
Бартоломео в Днепре
Бартоломео в Днепре
Бартоломео в Днепре
Бартоломео в Днепре

Отметим, что согласно афише "Бартоломео" вечером 28 марта там проходили две концертные программы, которые начались в 18:00-19:00. Взрывы в Днепре раздались после 22:00, а первые сообщения о возгорании комплекса появились в 22:30. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 26 марта россияне атаковали Днепр "Шахедами". В городе раздалось с десяток взрывов.

Теги:
#Днепр #Гостинично-ресторанный комплект #Bartolomeo