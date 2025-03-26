В Харькове раздался ряд взрывов: россияне атакуют город "шахедами" (обновлено)

В городе прогремели по меньшей мере пять взрывов

В Харькове в среду, 26 марта, около 20:40 прозвучала серия взрывов. Предварительно, враг атаковал город дронами типа "Шахед".

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в своем Telegram-канале. По его словам, первый взрыв прогремел около 20:40 в Киевском районе Харькова. Впоследствии прогремели еще два взрыва — один из них в центре города.

22:13 Премьер-министр Денис Шмигаль подтвердил, что Харьков подвергся атаке со стороны России ударными дронами. В результате удара повреждены многоэтажные жилые дома, а также объект гражданской инфраструктуры.

По словам Шмыгаля, на месте работают спасатели и медики, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Глава правительства подчеркнул, что такие атаки свидетельствуют: Россия не стремится к миру, а продолжает террор против мирного населения Украины.

"На эту минуту три человека получили ранения: 14-летняя девушка, 25-летний мужчина и 70-летняя женщина. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Также острую реакцию на стресс получили 79-летняя и 57-летняя женщины и 31-летний мужчина", — сообщили в Харьковской ОВА.

22:07 По данным городского головы Игоря Терехова, восемь пострадавших сейчас зафиксированы после массированного обстрела Харькова.

21:53 Лейтенант Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, прокомментировал серию взрывов в Харькове вечером 26 марта. По его словам, Россия применяет тактику "роев" — концентрирует большое количество "шахедов" для атаки на один город, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны.

"Удары по гражданским должны прекратиться и закрывать на них глаза не получится", — подчеркнул Коваленко.

21:28 С начала атаки на город раздалось по меньшей мере 15 взрывов. Предварительно зафиксировано возгорание складских помещений в Киевском районе города. Все профильные службы работают на местах, передают в Харьковской ОВА.

Попадания "шахедов" также зафиксировано в Золочеве. Пострадала 14-летняя девочка, она находится в больнице в тяжелом состоянии. Ранения также получил 26-летний мужчина.

21:21 В городе прозвучали еще два взрыва. Один из них снова в Киевском районе.

21:15 В Харькове раздался еще один взрыв. Предварительно, в Киевском районе.

21:10 В результате вражеского удара по Харькову пострадала 12-летняя девушка. В настоящее время она находится в больнице. Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

"Повреждены многоэтажные жилые дома, по предварительной информации, пострадал объект гражданской инфраструктуры, информация о раненых и погибших на данную минуту не поступала", — Игорь Терехов.

21:06 Последний удар, произошедший в городе, пришелся у многоэтажного жилого дома. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, дописал Терехов. На город продолжают двигаться вражеские дроны.

"Прилет предварительно в Киевском районе. В небе над городом еще есть вражеские БПЛА. Будьте осторожны", — написал мэр.

В 20:46 стало известно о третьем взрыве. Терехов призвал харьковчан оставаться в укрытиях, ведь несколько "Шахедов" и дальше следуют в сторону города.

Около 20:49 в Харькове прогремели еще два взрыва.

Новость дополняется.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Авторской школе Бойко в Харькове есть "карцер", оплачиваемый родителями.