В Запорожье слышали взрывы. Россияне атаковали дронами, есть пострадавшие (фото) - обновлено

Враг атаковал дронами

Взрывы в Запорожье прогремели около 6:18 во вторник, 25 марта. Перед этим предупреждали об угрозе ударных беспилотников. Как стало известно, звуки взрыва донеслись из Запорожского района, который россияне атаковали беспилотниками.

Обновлено. Двое людей — 58-летняя женщина и 30-летний мужчина получили ранения в результате вражеских обстрелов Запорожского района, сообщил Федоров. Им предоставили медицинскую помощь, от госпитализации пострадавшие отказались.

"Россияне атаковали район "шахедами". В одном из сел частично разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки и автомобиль", — проинформировал глава ОВА.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров написал в Telegram, что работали Силы противовоздушной обороны. Он призвал людей до отбоя воздушной тревоги находиться в укрытиях. О том, что в городе было громко, также сообщают местные паблики.

Напомним, россияне регулярно атакуют украинские города, в том числе Запорожье. В ночь с 23 на 24 марта оккупанты направили ударные беспилотники на Киевскую область и Запорожье. В Запорожье в результате удара начался пожар, в Киевской области враг повредил частные дома, в обоих случаях были ранены люди.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 23 марта армия РФ совершила массированную атаку на Украину беспилотными летательными аппаратами. В ряде городов раздались взрывы, зафиксированы пожары и многочисленные разрушения гражданских объектов. 147 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов запустили россияне по украинским областям. Подтверждены убытки 97 БПЛА на юге, севере, западе и центре страны. 25 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряно (без негативных последствий).