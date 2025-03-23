Хронология войны — день 1124: россияне давят возле Покровска и атакуют дронами

23 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1124 день войны россияне продолжают бить по украинским городам и не сбавляют обороты на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1124 день. Россияне продолжают активно давить на Покровском направлении, где произошло 43 боестолкновения из 118 за минувшие сутки. В то же время РФ атаковала Украину дронами и КАБами, в том числе взрывы раздавались в Киеве и Запорожской области.

Как проходит 1124-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 23 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В ЗОВА показали последствия атаки РФ по Запорожскому району. Взрывной волной и обломками повреждено несколько частных домов.

О происходящем 20 марта читайте в трансляции: Хронология войны — день 1121: россияне продвигаются в Донецкой области и продолжают массовые обстрелы

С ситуацией в Украине 21 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1122: новый брифинг Трампа и визит Петра Павела в Украину

О новостях и событиях 22 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1123: удар России по Запорожью и визит Зеленского на Донбасс