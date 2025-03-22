Хронология войны — день 1123: Россия продолжает кошмарить Украину "Шахедами", но и Ростов не спит

22 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1123 день войны россияне продолжают массовые удары по украинским городам и не сбавляют обороты на фронте.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1123 день. Российские оккупанты выбрали новую тактику террора против украинских городов – уже третий день подряд они среди ночи атакуют большим количеством БПЛА город за городом, выбирая мишенями исключительно жилые дома и гражданскую инфраструктуру. На фронте тоже продолжаются ожесточенніе бои, потери России на фронте уже превысили психологическую отметку в 900 тысяч.

Как проходит 1123-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта есть 22 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве много вражеских дронов. Сообщается про взрывы в Киеве и в области, Запорожье, Полтаве, Сумах, Каменском и ряде других городов.

Неспокойно и в России, в Ростове в результате атаки задело многоэтажку.

По состоянию на начало суток карты боевых действий от DeepState выглядят следующим образом:

Карта, где сейчас идут бои в Курской области 22.03.2025

Карта боевых действий за Покровск 22.03.2025

О том, что происходило 19 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1120: бои в Курской области и новые обстрелы

С ситуацией в Украине 20 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1121: россияне продвигаются в Донецкой области и продолжают массовые обстрелы

О новостях и событиях 21 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1122: новый брифинг Трампа и визит Петра Павела в Украину