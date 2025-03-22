В Запорожье выросло количество погибших и пострадавших в результате атаки России: спасательная операция завершена (видео)

По меньшей мере три человека погибли из-за ударов россиян, многие мирные жители получили ранения

Российские оккупанты вечером 21 марта атаковали Запорожье по меньшей мере 12 беспилотниками типа Shahed. В результате атаки погибли три человека, в том числе 41-летний мужчина и 14-летняя девочка, по меньшей мере 12 человек получили ранения.

О последствиях атаки сообщила Национальная полиция Запорожской области. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что спасательная операция на месте атаки завершена и назвали цифру погибших.

"Оккупанты атаковали областной центр двенадцатью БПЛА типа "Shahed". В результате попаданий по жилым застройкам начались пожары, разрушены объекты гражданской инфраструктуры", — сообщили в полиции.

В общей сложности повреждения получили шесть многоэтажных домов и два частных дома, еще один частный дом разрушен. Также оккупанты повредили беспилотниками детский сад и заведение питания.

"В Запорожье поисково-спасательные работы завершены. Погибли 3 человека, 12 человек травмированы. Количество пострадавших уточняется. От ГСЧС привлекалось 63 спасателя и 16 единиц техники", — сообщили спасатели.

Напомним, в сети показали спутниковые снимки с аэродрома "Энгельс-2" в России, атаковавшего беспилотников. На этих складах стояли контейнеры для ракет Х-101/Х-555, используемые РФ для атак на Украину с самолетов Ту-160 и Ту-95. Также ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях ночной атаки российских кафиров в Одессу.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на среду 19 марта в Киеве и Киевской области раздавались взрывы. Из-за вражеских обстрелов в Бучанском районе 60-летний мужчина получил ранения обеих нижних конечностей, его госпитализировали. По предварительной информации, в трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены 9 частных домов. В трех таунхаусах загорелись пожары, их ликвидировали.

Также оккупанты в эту же ночь атаковали Кропивницкий – город пережил масштабную атаку беспилотниками. Пострадали люди, разрушена гражданская инфраструктура. Среди пострадавших от массированной атаки РФ на Кропивницкий – четверо детей. Также сообщалось, что под огнем были преимущественно жилые микрорайоны, "Укрзализныця" изменила движение некоторых поездов из-за повреждения колеи. Всего из-за налета оккупантов, снимавших свое преступление на видео, пострадали 14 человек.