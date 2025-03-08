Россияне обстреляли Запорожье: в городе пожар (обновлено)

Россияне продолжают ночной террор

В Запорожье вследствие атаки российских оккупантов прогремели взрывы. В результате обстрела произошел пожар.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем telegram-канале. По его словам, за время атаки в городе прогремело около десятка взрывов.

"Россияне нанесли удары по Запорожью и области. В результате вражеских обстрелов возник пожар. Предварительно, без пострадавших", — написал он.

После этого для области, включая областной центр, была также объявлена угроза применения корректируемых авиационных бомб (КАБ).

Местные жители сообщают, что после прилетов в небе видно зарево от пожара. Мониторинговые каналы отмечают, что в районе Запорожья наблюдается еще пара беспилотников.

Всего же над Украиной замечено около 50 БПЛА, большая часть из которых в Сумской и Черниговской областях.

Обновлено 23:10 Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате атаки оккупантов поражен объект критической инфраструктуры. Возможны ограничения подачи газа и тепла.

"Россияне атаковали критическую инфраструктуру. Из-за вражеских ударов могут быть ограничения в подаче газа и тепла. Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий", — написал он, приложив видео последствий атаки.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Доброполье в Донецкой области. Предварительно сообщалось о гибели четырех человек, однако к утру количество жертв достигло 11 людей. Еще 30 человек получили ранения.