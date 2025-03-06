Россияне ударили по отелю в Кривом Роге: как он выглядел до обстрела (фото)

Здание уже обстреливалось в прошлом году

Поздним вечером 5 марта россияне нанесли ракетный удар по одному из отелей в центре Кривого Рога. Пока там продолжаются разборы завалов, в сети поделились снимками того, как он выглядел до обстрела.

Фотографии с места прилета показала пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По данным на 23:55 спасатели сообщали о двух погибших и 14 пострадавших. 18 человек удалось спасти.

Как видно на одном из фото ГСЧС, взрыв существенно повредил четвертый этаж здания и частично задел третий.

Тем временем в сети показали то, как здание выглядело до обстрела.

Стоит отметить, что этот же отель подвергся обстрелу в октябре 2024 года. Тогда сообщалось о том, что в нем были выбиты окна, а также зафиксированы повреждения внутренних структур. Тогда обошлось без погибших.

В октябре отель уже обстреливали

Как сообщалось ранее, поздним вечером 4 марта россияне опять устроили обстрелы Украины, после чего в Одессе прогремели множественные взрывы.

3 марта россияне атаковали Одессу из-за чего была остановлена работа трех районных котельных. Всего было повреждено 93 частных дома и одна из городских подстанций.