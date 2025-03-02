Атака россиян на Одессу: стало известно, чьи транспортные суда получили повреждения

Всего с начала полномасштабной войны россияне повредили уже 29 иностранных транспортных судов

Два гражданских судна европейских компаний получили повреждения из-за атаки российских оккупантов на Одессу 1 марта. Ударом баллистической ракеты вечером были повреждены сухогруз и контейнеровоз.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, всего россияне ударами по Одессе и другим портам Украины повредили уже 29 иностранных транспортных судов.

"Ударом повреждены два гражданских судна: сухогруз "SUPER SARKAS" под флагом Сьерра-Леоне, загруженный более 21 тысяч тонн кукурузы и сои для экспорта. Также пострадал контейнеровоз "MSC LEVANTE F" под флагом Панамы, принадлежащий ведущей европейской компании. В целом, это уже 29-е гражданское судно, которое получило повреждения в результате российских атак", – отметил он.

Как сообщалось ранее, вечером 28 февраля атаковали Одессу и Харьков ударными беспилотниками. В Одессе в результате атаки россиян погиб человек, в Харькове российский БПЛА попал в медицинское учреждение, после чего вспыхнул пожар.

Согласно уточненным данным, в Харькове раздалось не менее девяти взрывов в разных уголках города. На утро 1 марта было известно о 12 пострадавших, среди них двое детей и четыре пациентки больницы.

Напомним, что в ночь на 26 февраля российские оккупанты снова атаковали Украину "шахедами", в том числе взрывы прогремели на Киевщине. В Бучанском районе в результате атаки полностью сгорел частный дом. Как оказалось, в эпицентре событий оказался популярный телеведущий Владимир Остапчук и его семья.

Кроме того, журналистка "Укринформа" Татьяна Кулик погибла во время российской атаки на Киевскую область в ночь на среду, 26 февраля. Также погиб ее муж – заведующий кафедрой хирургии №3 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, профессор Павел Иванчев.