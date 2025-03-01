В Харькове прогремели многочисленные взрывы. Повреждена больница, среди пострадавших ребенок (фото и видео)

Пострадало также здание пожарно-спасательного подразделения

Взрывы в Харькове раздались в ночь на субботу, 1 марта. Россияне массированно атаковали город беспилотниками, произошло 9 ударов в разных районах города. Известно о семи пострадавших.

Как сообщили в ГСЧС, российские войска нанесли массированные удары по Киевскому, Шевченковскому и Новобаварскому районам Харькова. Также враг атаковал Харьковский район области.

В результате атаки повреждены медучреждение, жилые дома, торговый центр, магазины, автозаправочная станция, автосалон и другие объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, пострадало здание пожарно-спасательного подразделения, там выбиты окна, двери и ворота. На местах ударов возникло четыре пожара.

"Один из беспилотников попал в трехэтажное здание медучреждения, вызвав пожар на крыше. Совместными усилиями спасателей, полиции, медиков и волонтеров эвакуировано 64 человека, среди них — 56 пациентов и ребенок", — проинформировали в ГСЧС.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что среди травмированных — ребенок. У шестилетнего мальчика ранения, не угрожающие жизни, и острая реакция на стресс. Остальные травмированные — пять женщин и мужчина, тяжелых нет.

"В Шевченковском районе попадание возле одной из больниц, там эвакуированы десятки пациентов. Также в этом районе было попадание по частному жилому дому", — рассказал он.

Как сообщал "Телеграф", вечером 27 февраля Россия также массированно атаковала Харьков. Враг атаковал гражданское предприятие, объект энергосистемы и жилищный сектор. Произошло не менее 14 попаданий.