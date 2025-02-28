Россия атаковала Одессу и Харьков: не обошлось без разрушений и погибших

Харьков и Одесса пострадали из-за атаки российских ударных БПЛА

Российские оккупанты вечером 28 февраля атаковали Одессу и Харьков ударными беспилотниками. В Одессе в результате атаки россиян погиб человек, в Харькове российский БПЛА попал в медицинское учреждение, там вспыхнул пожар.

Об атаке на Одесский район сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, произошел пожар в частном доме и на предприятии.

"Враг в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Погиб один человек. Под ударом был Одесский район. В результате атаки и падения обломков загорелся одноэтажный частный дом, предприятие и грузовые и легковые автомобили. Погиб один человек, еще один пострадал. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", — написал Кипер.

Мэр Харькова Игорь Терехов в это время сообщил о многочисленных ударах российских оккупантов по центру города. В частности, под ударом оказался Шевченковский район Харькова. По словам Терехова, оккупанты целенаправленно пытались атаковать жилую застройку, несколько многоэтажных домов получили повреждения – там выбило стекла. Также враг, добавил Терехов, попал беспилотником по медицинскому учреждению.

"Удар по медицинскому заведению, в котором находятся люди. На месте попадания — пожар", — написал он. При этом мэр не сообщил, есть ли пострадавшие или погибшие в результате российской атаки.

Издание "Новости.LIVE" опубликовало первые кадры последствий удара РФ по больнице в Харькове. Российский дрон попал в медучреждение, что вызвало пожар на кровле трехэтажного здания. Были повреждены окна и крыша, эвакуированы более 50 человек.

Больше о том, что происходит на фронте, в Украине и мире, рассказываем в материале "Хронология войны — день 1101: визит Зеленского в США и слухи о "прорыве" россиян на Сумщине".

Напомним, что в ночь на 26 февраля российские оккупанты снова атаковали Украину "шахедами", в том числе взрывы прогремели на Киевщине. В Бучанском районе в результате атаки полностью сгорел частный дом. Как оказалось, в эпицентре происшествий оказался популярный телеведущий Владимир Остапчук и его семья.

Кроме того, журналистка "Укринформа" Татьяна Кулик погибла во время российской атаки на Киевскую область в ночь на среду, 26 февраля. Также погиб ее муж – заведующий кафедрой хирургии №3 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, профессор Павел Иванчев.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 26 февраля произошло четыре прилета "шахедов" в Харькове. Один из них влетел в квартиру на втором этаже 9-этажки в Киевском районе, там возник пожар. К счастью, в квартире никого не было. Однако поврежден и третий этаж, пострадали два человека.