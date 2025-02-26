Известная журналистка и ее муж-профессор погибли от российских обстрелов на Киевщине

"Шахед" попал в дом супругов в селе Крюковщина

Журналистка "Укринформа" Татьяна Кулик погибла во время российской атаки на Киевскую область в ночь на среду, 26 февраля. Также погиб ее муж – заведующий кафедрой хирургии №3 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, профессор Павел Иванчов.

О гибели коллеги сообщает "Укринформ". На Facebook-странице Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца сообщили о вероятной гибели своего сотрудника, мужа Татьяны.

Павел Иванчов

Что известно о Татьяне Кулик

Она была членом Национального союза журналистов Украины. Ранее Татьяна Кулик работала главным редактором редакции общественно-публицистических программ и ведущей "Центрального канала" (КГТРК), Всемирной службы радиовещания Украины, телеведущей Общественного вещания.

Татьяна Кулик

Училась в Национальном университете культуры и искусства. Начинала трудовую деятельность литературным редактором. В 2015–2017 гг. была заместителем директора ТО "Крещатик, 26" — филиала ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины "Киевская региональная дирекция".

Окончательно личности погибших подтвердит экспертиза

"Шахед" попал в дом супругов в селе Крюковщина. О том, что в момент удара пара, вероятно, находилась дома, рассказали соседи. Обнаруженные в доме тела направили на судебно-медицинскую экспертизу для подтверждения личностей.

Ночная атака на Киевщину

Россияне атаковали "шахедами" Киев и область в ночь на 26 февраля. Из-за обстрела произошел пожар в двухэтажном частном доме в Крюковщине. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего человека, при разборе завалов обнаружили тело второй жертвы.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 26 февраля произошло четыре прилета "шахедов" в Харькове. Один из них влетел в квартиру на втором этаже 9-этажки в Киевском районе, там возник пожар. К счастью, в квартире никого не было. Однако поврежден и третий этаж, пострадали два человека.